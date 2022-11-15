Фрегат "Адмирал Головко" в ближайшие дни выйдет на первый этап испытаний

Генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов сообщил, что "в ближайших сдаточных планах у нас остаются два боевых корабля - корвет и фрегат, два судна гражданских - траулер и ярусолов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 в ближайшие дни выйдет на первый этап испытаний. Об этом сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов.

"У нас на завершающем этапе испытаний корвет "Меркурий", и мы не оставляем надежду, несмотря на все трудности, сдать его в этом году. В начале ходовых испытаний находится новейший фрегат "Адмирал Головко", который в ближайшие дни выйдет на первый этап испытаний", - сказал он.

По словам Орлова, "в ближайших сдаточных планах у нас остаются два боевых корабля - корвет и фрегат, два судна гражданских - траулер и ярусолов". "Это очень непросто во всех отношениях, поскольку мы строим головные образцы - речь идет о гражданских судах, и понятное дело - мы вместе с заказчиком, по сути дела, вылизываем проект", - отметил Орлов.

"Завтра запланирован первый выход в море нашего ярусолова. В декабре почувствует воду и траулер, - отметил он. - Это серьезные задачи для завода. Давно не было такого темпа сдачи кораблей. На следующий год также стоят очень серьезные задачи".

В понедельник "Северная верфь" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") отмечает 110 лет со дня основания.