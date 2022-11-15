Зеленский заявил в Херсоне, что Украина готова к миру

Украинский президент ранее сообщил, Киев не намерен пускать журналистов в Херсон из-за необходимости проведения работ по разминированию

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник во время поездки в Херсон, что украинская сторона готова к миру.

"Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - приводит его слова агентство Reuters.

Как заявлял ранее украинский президент, Киев не намерен пускать журналистов в Херсон из-за необходимости проведения работ по разминированию.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. По словам Суровикина, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - уже эвакуировались с правого берега.