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ТАСС

Россия отрицательно оценивает инициативу ЕС о тренировочной миссии для военных Украины

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Александр Грушко
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, еще одним свидетельством, подтверждающим линию Запада на эскалацию, являются программы НАТО и Евросоюза по оказанию военного содействия Украине

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Москва отрицательно оценивает инициативу Евросоюза о тренировочной миссии для украинских военных, но не удивлена этому. Об этом заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Москва отрицательно, естественно, это оценивает. Мы отрицательно к этому относимся, но для нас это не сюрприз, потому что если мы посмотрим на линию Запада, начиная с переворота в Киеве, то на украинском направлении это была линия на взвинчивание напряженности и эскалацию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил Грушко, еще одним свидетельством, подтверждающим линию Запада на эскалацию, являются программы НАТО и ЕС по оказанию военного содействия Украине. "Все это противоречит тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров", - добавил он.

"На самом деле Запад не сделал ничего для того, чтобы тогда, когда был шанс, решить внутреукраинский конфликт на основе минских соглашений, ничего не сделал для того, чтобы принудить Киев выполнить минские соглашения, и, наоборот, создавал для Киева зону комфорта", - подчеркнул дипломат. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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