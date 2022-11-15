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Военное обозрение

В Киеве встревожены активностью военно-транспортной авиации ВКС России в Белоруссии

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Источник изображения: topwar.ru

В Киеве продолжают внимательно наблюдать за соседней Белоруссией, не исключая, что Россия может ударить с этого направления. Переброска военной техники, особенно российской, внимательно отслеживается, после чего анализируется. Сейчас в Киеве очень встревожены активностью российских военно-транспортных самолетов Ил-76, в последние дни регулярно появляющихся в небе Белоруссии.

За последние два дня из России в Белоруссию прибыли восемь военно-транспортных самолетов с неизвестным грузом. Причем вылетали они из разных мест. С аэродрома Миллерово в Ростовской области было сделано 4 рейса, с аэродрома Ростов-на-Дону-Центральный - два, и по одному рейсу с аэродромов Чкаловский в Московской области и Сеща в Брянской области. Все транспортники приземлились в аэропорту Мачулищи в Минской области.

Больше всего украинскую разведку интересует, что же было на борту этих самолетов. Достоверно установить это не представляется возможным, поэтому выдвигается предположение, что Россия перебросила в Белоруссию ракеты для зенитных систем С-400 и ОТРК "Искандер-М". Также не исключается вариант с доставкой амуниции и вооружения для переброшенных в республику российских военных.

Самое главное, чтобы российское Минобороны не начало переброску в Белоруссию дополнительного количества военнослужащих. В Генштабе ВСУ уже заявили, что для формирования ударной группировки на белорусской территории России необходимо 25 тысяч человек и два-три месяца. На данный момент непосредственной опасности со стороны республики ВСУ не ожидают, но продолжают отгораживаться от нее стеной.

На данный момент Киев также интересует вопрос, зачем это Минск постоянно отправляет бронетехнику в Россию, если у нее самой вполне достаточно и танков и БМП с бронетранспортерами.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
Ил-76
Искандер
С-400 Триумф
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