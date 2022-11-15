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Военное обозрение

Американский Институт изучения войны: Украина должна в кратчайшие сроки реализовать свой наступательный импульс

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Источник изображения: topwar.ru

Американский «Институт изучения войны» сделал очередные прогнозы касательно дальнейшего развития российско-украинского конфликта. На этот раз аналитики отталкивались от недавней передислокации ВС РФ на левый берег Днепра в Херсонской области.

По мнению американских специалистов, маневр российских войск может представлять серьезную угрозу для ВСУ на других направлениях. Например, высвободившиеся подразделения ВС РФ могут быть переброшены на Донбасс для усиления наступательных действий на Донецком фронте.

При этом в «Институте изучения войны» (ISW) не исключают, что нашим войскам удастся взять под контроль Бахмут (Артёмовск). Однако цена данного успеха, как считают аналитики, может быть высокой для ВС РФ.

В то же время, американцы прогнозируют наступление ВСУ на Сватовском направлении и даже вероятный прорыв российской линии обороны.

В целом, по мнению военных экспертов, приход зимы не остановит боевые действия на Украине. Более того, они даже могут усилиться, когда подмерзнет почва, и по ней сможет беспрепятственно перемещаться тяжелая техника.

В свою очередь, аналитики ISW подчеркивают, что Украина должна в кратчайшие сроки реализовать свой наступательный импульс. В противном случае Россия успеет насытить фронт мобилизованными бойцами, которые сейчас проходят подготовку, что серьезно осложнит ситуацию для ВСУ и для украинских властей.

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