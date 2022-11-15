Китайские боевые вертолёты начали оснащаться системой ночного видения Eagle Pupil

Источник изображения: topwar.ru

В Китае прошла выставка авиационно-космической продукции Airshow China 2022, на которой был представлен ряд новинок. Большое внимание местных обозревателей привлекла система ночного видения Eagle Pupil, которой начали оснащаться боевые вертолёты КНР.

Данным оборудованием была снаряжена многоцелевая винтокрылая машина Z-20. Новая система идентифицируется по бирюзовому цвету сканирующего устройства, закреплённого в передней части вертолёта, под кабиной экипажа. Пока неясно, как отображается поступающая с него информация, однако китайские обозреватели предполагают, что она может передаваться на мультимедийный шлем лётчика.

Источник изображения: topwar.ru

Машина Z-20 – это новый продукт китайской оборонки. Вертолёт, визуально очень схожий с американской машиной Sikorsky UH-60 Black Hawk, разрабатывался с 1990-х годов, совершил первый полёт в 2013 году и начал серийно поставляться в вооружённые силы страны в 2019 году.

Прибывшие на авиасалон Z-20, уже проходящие боевую службу в рядах НОАК, не были оснащены системой Eagle Pupil. Теперь же, как ожидается, после её демонстрации она начнёт массово поступать на вооружение вертолётов, усиливая боевой потенциал китайской армейской авиации.