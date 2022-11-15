Российским перехватчикам МиГ-31 нет равных. Бои на Украине это доказали

MWM: российские перехватчики МиГ-31 продемонстрировали сильные стороны в боях на Украине

Перехватчики МиГ-31БМ/БСМ впервые приняли участие в воздушных боевых действиях на Украине. У этих самолетов нет конкурентов с сопоставимыми возможностями, пишет MWM. Для Запада они по-прежнему загадка.

Сообщается, что тяжелые перехватчики МиГ-31БМ/БСМ (по классификации НАТО: Foxhound или "Лисогон") впервые приняли участие в воздушных боевых действиях в октябре. Это стало важной вехой для российской тактической боевой авиации и класса самолетов, который вступил в строй 41 год назад. Хотя МиГ-31 впервые поступил на вооружение в 1981 году, а его возможности "воздух – воздух" долгое время считались одними из лучших в мире, этот самолет — один из немногих в российском арсенале, который к 2020 году так и не участвовал в боевых действиях, хотя основная часть средств российских ВВС, включая стратегические бомбардировщики межконтинентальной дальности, применялись в операциях против повстанческих целей в Сирии.

МиГ-31К, сильно переработанная модификация для ударных задач, впервые принял участие в боевых действиях в марте 2022 года, нанеся удар по украинским военным объектам вблизи границы с Польшей. После этого одним из немногих непроверенных средств в российском инвентаре оставался перехватчик МиГ-31БМ/БСМ. Этот самолет по-прежнему считается мощнейшим в российском флоте по возможностям воздушного боя, а ряд его конструктивных элементов сделали его боевое крещение долгожданным. Из-за конфликта с Украиной Россия единственной в мире получила возможность испытать современные боевые самолеты XXIвека в воздушных боях.

МиГ-31 разрабатывался в 1970-х как преемник МиГ-25 (по классификации НАТО: Foxbat или "Летучая лисица"), непревзойденного для своего времени самолета третьего поколения, который неоднократно доказывал практическую неуязвимость для передовых средств ПВО Западного блока на нескольких театрах по всему миру. В своем последнем бою с западным тяжеловесом F-15, лучшим истребителем НАТО эпохи холодной войны, в феврале 1991 года пилотируемый иракскими летчиками МиГ-25 одержал воздушную победу без потерь.

Крайне высокие характеристики МиГ-25, привели к большим ожиданиям от его преемника. "Лисогон" улучшил эксплуатационные качества своего предшественника по всему спектру, и некоторые его возможности остаются непревзойденными и поныне. МиГ-31 не только имеет крупнейший радар во всей мировой тактической авиации, но и на 20 лет опередил соперников в установке радара с антенной решеткой с электронным сканированием. Французские и японские истребители получили их в 2001 и 2002 годах соответственно, ВВС США — в 2005 году, а "Лисогон" — еще в 1981 году. Кроме того, он первым в мире продемонстрировал длительный крейсерский полет на сверхзвуковой скорости в 2,3 Маха — благодаря чему мог стремительно перемещаться по огромной территории Советского Союза и быстро реагировать на угрозы. Еще одним уникальным преимуществом стал потолок МиГ-31 и способность использовать все свое вооружение при полете значительно выше предела Армстронга.

Но, пожалуй, главнейшее преимущество МиГ-31 — его способность нести исключительно большую боевую нагрузку, в том числе шесть крупногабаритных ракет Р-37М и несколько ракет Р-77 и Р-74 обычных размеров. Р-37М была представлена в конце 2010-х уже после установки на самолет новой авионики и новых радаров "Заслон-М" и позволяет МиГ-31 поражать цели на расстоянии до 400 км. Чрезвычайная дальность полета ракеты и непревзойденная скорость в 6 Маха усилены способностью МиГ-31 запускать их с большой высоты и на высокой скорости — по сравнению с другими самолетами это придает им гораздо больше энергии.

Сообщается, что Р-37М также дебютировала в боевых действиях над Украиной и хорошо себя показала в сочетании с самим МиГ-31, хотя подробностей о пораженных целях пока не поступало. На сегодняшний день на вооружении ВВС России находится примерно 110 МиГ-31 в комплектации для воздушного боя. Все они модернизированы до стандарта МиГ-31БМ/БСМ с РЛС "Заслон-М".

Хотя их эксплуатационные расходы значительно выше, чем у истребителей формата Су-35, преимущества МиГ-31 в характеристиках также весьма значительны — а это означает, что они едва ли будут выведены из эксплуатации, пока на вооружение не поступит его преемник ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), который на данном этапе лишь разрабатывается. Важное преимущество МиГ-31 это то, что его возможности во многом остаются загадкой для противников Москвы на Западе, поскольку, не считая нового Су-57, это единственный класс тактических боевых самолетов, который никогда не экспортировался. Единственный, кто использует МиГ-31 помимо самой России, — близкий к ней Казахстан, ее партнер по безопасности, унаследовавший их от Советского Союза.

Европейские государства-правопреемники СССР, влившиеся с 1991 года в состав Запада и снабдившие его прежде засекреченной техникой (в первую очередь Украина), этот самолет не получили. "Лисогоны" ВВС Казахстана также были модернизированы до стандарта БМ/БСМ, в результате чего страна получила самые боеспособные боевые самолеты во всей Средней Азии.

У МиГ-31 нет мировых конкурентов с сопоставимыми возможностями, а их количество на вооружении российского флота вполне может увеличиться, если самолет продолжит демонстрировать свои сильные стороны в украинском небе.