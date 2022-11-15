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РИА Новости

На предприятии "Армоком" рассказали о создании бронированных дамских шляпок

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Посетитель Международного военно-технического форума осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком"
Посетитель Международного военно-технического форума осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

На военном предприятии "Армоком" рассказали о бронировании дамских шляпок в 90-е годы

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком" в 90-е годы выполняло индивидуальные заказы по бронированию папок и одежды для VIP-персон, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Олег Фаустов.

"Помимо своих основных направлений работы в "лихие девяностые" мы выполняли довольно необычные заказы для важных персон, в том числе бронированные папки, дамские сумочки, шляпки и даже зонтики. Эти образцы до сих пор хранятся в нашем музее", - сказал он.

Бронированную папку с документы носил в том числе один из героев знаменитой криминальной комедии Алексея Балабанова "Жмурки", посвященной эпохе 90-х, бандит "Сергей Александрович" (Алексей Панин).

Центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" ("Армоком") был создан в 1992 году. Сегодня предприятие специализируется на разработке и изготовлении полного спектра средств индивидуальной бронезащиты для нужд министерства обороны и других силовых структур - бронешлемов, бронежилетов, бронещитов, защитных костюмов и других элементов индивидуальной и коллективной бронезащиты. Кроме того, "Армоком" занимается бронированием военной техники – вертолётов, катеров, автомобилей, транспортно-пусковых контейнеров баллистических ракет, а также гражданской техники, в частности российских автомобилей представительского класса Aurus.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Армоком
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