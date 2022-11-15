Пилоты российских вертолетов получат индивидуальные средства бронезащиты

Для членов экипажей вертолетов армейской авиации РФ разработают средства бронезащиты
МОСКВА, 14 ноября/ Радио Sputnik. Члены экипажей вертолетов армейской авиации получат индивидуальные средства бронезащиты, модульный комплект находится в разработке, сообщил РИА Новости Олег Фаустов, заместитель гендиректора предприятия-разработчика – компании "Армоком".
Он объяснил, что в комплект войдут противоосколочный шлем (ранее он был только противоударным), новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы экипажей ("сидячая" работа, необходимость использования подвесной системы парашюта, возможность оперативно покинуть вертолет), а также огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет управлять вертолетом при любых погодных условиях.
Весь цикл работ – от поставки образцов на испытания до начала серийного производства экипировки – будет осуществлен в ближайшие два-три года, рассчитывает собеседник агентства.
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