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РИА Новости

Пилоты российских вертолетов получат индивидуальные средства бронезащиты

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Пилоты у вертолета
Пилоты у вертолета.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий

Для членов экипажей вертолетов армейской авиации РФ разработают средства бронезащиты

МОСКВА, 14 ноября/ Радио Sputnik. Члены экипажей вертолетов армейской авиации получат индивидуальные средства бронезащиты, модульный комплект находится в разработке, сообщил РИА Новости Олег Фаустов, заместитель гендиректора предприятия-разработчика – компании "Армоком".

"Сегодня мы разрабатываем модульный защитный комплект для экипажей вертолетов армейской авиации. В настоящий момент они не имеют бронезащиты – есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты", – сказал Фаустов.

Он объяснил, что в комплект войдут противоосколочный шлем (ранее он был только противоударным), новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы экипажей ("сидячая" работа, необходимость использования подвесной системы парашюта, возможность оперативно покинуть вертолет), а также огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет управлять вертолетом при любых погодных условиях.

Весь цикл работ – от поставки образцов на испытания до начала серийного производства экипировки – будет осуществлен в ближайшие два-три года, рассчитывает собеседник агентства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на форуме "Армия-2022" показали новую ракету для борьбы с дронами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армоком
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