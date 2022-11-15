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ТАСС

Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее

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Источник изображения: Дмитрий Рогулин/ ТАСС

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, исключение сделано для того, чтобы семьи мобилизованных не остались без выплаты к новогодним праздникам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно - до 25 декабря, а не в январе, говорится в ответе замминистра Минобороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

"Выплата денежных средств гражданам РФ будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший, а за декабрь календарного года - до 25 декабря", - говорится в ответе, который Иванов привел в понедельник в своем Telegram-канале. По словам депутата, исключение сделано для того, чтобы семьи мобилизованных не остались без выплаты к новогодним праздникам.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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