Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Восточно-Китайское море

Владивосток. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с ракетным крейсером "Варяг" зашли в Восточно-Китайское море по пути из Средиземного моря во Владивосток, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"Экипажи кораблей выполнили все поставленные задачи в ходе боевой службы в дальней морской зоне. В настоящее время общая продолжительность боевой службы отряда составляет более 320 суток", - говорится в сообщении.

До этого отряд кораблей, в состав которого входит большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома", преодолели Южно-Китайское море. Там они произвели плановое пополнение запасов и провели тренировку по противовоздушной обороне с условным противником.