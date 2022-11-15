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Интерфакс-АВН

Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Восточно-Китайское море

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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Владивосток. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с ракетным крейсером "Варяг" зашли в Восточно-Китайское море по пути из Средиземного моря во Владивосток, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"Экипажи кораблей выполнили все поставленные задачи в ходе боевой службы в дальней морской зоне. В настоящее время общая продолжительность боевой службы отряда составляет более 320 суток", - говорится в сообщении.

До этого отряд кораблей, в состав которого входит большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома", преодолели Южно-Китайское море. Там они произвели плановое пополнение запасов и провели тренировку по противовоздушной обороне с условным противником.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Адмирал Трибуц
Борис Бутома
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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