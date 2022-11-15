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ТАСС

Макрон выступил за увеличение усилий для дипломатического решения украинского кризиса

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Aurelien Morissard

При этом французский президент отметил, что переговоры должны начаться "в тот момент и на тех условиях, которые сочтут приемлемыми президент Украины Владимир Зеленский и народ Украины"

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие недели нужно увеличить усилия для поиска дипломатического урегулирования кризиса на Украине.

"Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров", - сказал Макрон в понедельник в эфире радиостанции France Inter.

При этом он подчеркнул, что необходимо продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с тем французский лидер отметил, что переговоры должны начаться "в тот момент и на тех условиях, которые сочтут приемлемыми президент Украины Владимир Зеленский и народ Украины".

Макрон также призвал продолжать поддержку Украины. Он уточнил, что речь, в частности, идет о поставках в страну необходимого вооружения. Кроме того, французский президент заявил, что необходимо направлять Украине "гуманитарные грузы, которые позволят ей пережить зиму". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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