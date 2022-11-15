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РИА Новости

"Все произойдет быстро". В Пентагоне придумали, как "разгромить Москву"

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Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George.
Источник изображения: CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Журнал Минобороны России "Военная мысль" сообщает, что Пентагон разрабатывает принципиально новые вооружения, которые позволят безнаказанно атаковать стратегические объекты противника. Ставку сделают на неядерные силы. О выводах аналитиков — в материале РИА Новости.

Негативный сценарий

Концепция взаимного гарантированного уничтожения предполагает, что одна сверхдержава, подвергшаяся ядерной агрессии со стороны другой, успеет привести в полную боеготовность стратегические силы и нанести ответно-встречный удар. Само собой, нужно вовремя засечь МБР противника. И в России, и в США есть эффективные системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — спутники и мощные надгоризонтные радары. Они позволят политическому руководству страны в полную силу задействовать ядерную триаду.

Среди главных целей государства-агрессора — шахты МБР, базы атомных подводных лодок, аэродромы стратегической авиации, штабы, пункты хранения спецбоеприпасов. Если страна, на которую нападают, по какой-то причине не успеет нанести ответно-встречный удар, большая часть сил ядерного сдерживания будет уничтожена. Нескольких десятков оставшихся ракет не хватит для непоправимого ущерба. К тому же часть из них собьют системы ПРО.

Второй сценарий гипотетического ядерного конфликта с Россией для США желателен, так как не подразумевает больших потерь со своей стороны.

Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США

Источник изображения: © U.S. Air Force / Senior Airman Ashley Boster

Авторы публикации в "Военной мысли" утверждают: для этого Пентагону могут и не понадобиться тяжелые шахтные МБР и атомные подводные лодки стратегического назначения. Главное — застать Кремль врасплох.

"В среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели и формально не подпавшим под какие-либо двусторонние или международные ограничения, применением которого возможно выполнение стратегических наступательных задач, — говорится в статье. — Эти задачи должны обеспечить поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения Верховным главнокомандующим на нанесение ответно-встречного удара".

Согласно выводам издания, "это может крайне негативно отразиться на национальной безопасности и потребует активного противодействия угрозам".

Агрессивная концепция

В отдаленных планах Вашингтона, по словам авторов статьи, — создание стратегических высокоэффективных огневых систем вооружения, действующих по принципу разведывательного ударного комплекса, оружия направленной энергии и других перспективных вариантов.

Пока же в США займутся некоей промежуточной структурой, оснащенной существующими и поступающими в войска средствами кинетического и некинетического, глобального и регионального воздействия.

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)

Источник изображения: © Фото : Air Force / Giancarlo Casem

"Уже сейчас речь может идти о новом высокоэффективном неядерном средстве сдерживания и устрашения, первые образцы которого в среднесрочной перспективе могут поступить в Вооруженные силы США, — говорится в статье. — Они будут располагать арсеналом систем, способных неядерными боезарядами частично выполнять задачи существующих стратегических ядерных сил".

Американцы действуют согласно военно-стратегической концепции быстрого глобального удара (Prompt Global Strike), подразумевающей атаку обычным вооружением по цели в любой точке планеты в течение одного часа.

Важный элемент этой системы — тысячи крылатых ракет "Томагавк", размещенных на крейсерах, эсминцах и подводных лодках. Дальность стрельбы — 2500 километров. Однако дозвуковой скорости этой ракеты может не хватить, чтобы успеть поразить любую цель на планете за час. Да и ударные корабли не всегда оказываются в нужном радиусе действия.

Собственно, в Штатах не скрывают агрессивных планов. Еще в октябре отставной генерал Дэвид Петреус, бывший глава Центрального командования США, заявил в интервью телеканалу ABC, что, если Москва применит на Украине ядерное оружие, Пентагон даст неядерный военный ответ.

Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении

Источник изображения: © РИА Новости

Конечно, пока в Вашингтоне не призывают бить по российским ядерным шахтам, но риторика на этот счет усиливается.

Гиперзвуковой аргумент

В начале 2010-х в американцы собирались разработать баллистическую ракету с неядерной боевой частью на базе штатных МБР Minuteman III и БРПЛ Trident II для быстрого удара по "государствам-изгоям", под которыми Вашингтон в то время понимал в частности Иран и КНДР. Но от этой идеи быстро отказались. В Пентагоне сочли, что СПРН России могут неверно истолковать пуски МБР, и это обернется полномасштабной ядерной войной.

В итоге сконцентрировались на гиперзвуковом оружии. Один из первых проектов — крылатая X-51A Waverider. Заявленная скорость — 7500 километров в час. Однако на испытаниях возникли проблемы, и ракету на вооружение так и не приняли.

Самолет ВВС США B-52 Stratofortress с крылатой ракетой X-51A

Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force

Тем не менее эти наработки использовали для создания других гиперзвуковых комплексов — во всех видах вооруженных сил. В рамках концепции быстрого глобального удара рассматривают главным образом вариант с высокоскоростными крылатыми ракетами для подводных лодок класса "Вирджиния". Это часть программы Conventional Prompt Strike (CPS).

Первые серийные образцы Пентагон надеется получить к 2024-му, АПЛ переоборудуют под них к 2028-му. На каждой подлодке серии Block V разместят до 65 CPS. Этими ракетами вооружат и новейшие малозаметные эсминцы типа Zumwalt.

Американская подводная лодка "USS Mississippi" типа "Вирджиния"

Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Electric Boat /

Кроме того, США могут нанести обезоруживающий удар из Европы. Еще в июне 2020-го немецкие СМИ писали, что на саммите министров обороны стран НАТО некоторые страны ЕС одобрили размещение перспективных американских ракет средней дальности в обычном снаряжении.

Дальность этого оружия — от 1000 до 5500 километров. Подлетное время до Москвы минимальное.

Как известно, Вашингтон вышел из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И всего через несколько недель испытал прототипы крылатой, а потом и баллистической ракеты наземного базирования. То есть к отказу от ДРСМД готовились заранее. Как и к повышению ставок в конфликте.

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