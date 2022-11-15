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ЦАМТО

Разработчик: военные получат полностью покрывающий тело костюм из композитной брони

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Олег Фаустов
Олег Фаустов.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 14 ноября. Костюм из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца, планируется создать в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения "Легионер".

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком", участвующего в данных работах, Олег Фаустов.

"Эта работа планируется к проведению в рамках НИР "Легионер". В ней будет рассмотрена возможность изготовления такого бронированного "скафандра", но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет", – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сегодня возможность создать "доспех" из современных материалов, который закрывал бы все тело бойца, при этом обеспечивая эффективную защиту от стрелкового оружия.

О.Фаустов в интервью "РИА Новости" отметил, что создание костюма "железного человека", который бы полностью закрывал тело бойца, является приоритетным направлением работ всех ведущих военных держав.

По его словам, несмотря на преобладающие у многих специалистов мнение, что в будущем люди воевать вообще не будут, а вместо них боевые задачи будут выполнять роботы и дроны, человек по-прежнему будет должен занимать те или иные позиции на поле боя, а риски для его жизни при развитии военной техники значительно вырастут.

"Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого "железного человека", – отметил собеседник агентства.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил "РИА Новости", что экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам "Ратник", получит название "Легионер". Он также сообщил, что НИР по проекту сократят с изначально предусмотренных двух-трех лет до одного года и завершат к концу 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Армоком
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