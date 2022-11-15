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ЦАМТО

"Укроборонпром": Киев ведет совместные проекты в сфере оборонного производства со странами НАТО

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

ЦАМТО, 14 ноября. Украина ведет совместные проекты в сфере оборонной промышленности с рядом стран НАТО.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Остап Еднак.

"Очень мощно развивается сотрудничество с Польской Республикой. Уже больше пяти стран НАТО начали с нами совместные проекты. Это и передача технологий, реализация и расширение производства", – сказал О.Еднак в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, это не только сотрудничество "по текущим типам и видам вооружения, это участие в совместных инновациях, потому что есть возможность быстро разработать и внедрить новые проекты, разработки в сфере вооружений".

Как напоминает агентство, "Укроборонпром" и Минобороны Чехии на минувшей неделе объявили, что создают оборонный кластер.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ведет переговоры с Польшей, Словакией и Чехией о создании на их территории ремонтных хабов для военной техники. По его словам, на территории стран-партнеров планируется проведение сложного и дорогостоящего ремонта современной военной техники, а мелкий и несложный текущий ремонт министр рассчитывает выполнять непосредственно ремонтными подразделениями на ТВД или силами украинских предприятий.

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Страны
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Компании
Укроборонпром
Проекты
NATO
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