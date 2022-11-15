Войти
ЦАМТО

Госкомвоенпром РБ: в 2023 году Белоруссия начнет серийную модернизацию ОБТ Т-72БМЭ

163
0
0
Т-72БМЭ
Т-72БМЭ.
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 14 ноября. Белоруссия с 2023 года начнет серийно модернизировать ОБТ Т-72БМЭ в интересах своей армии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил председатель Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.

"С экономической точки зрения есть очень много в том числе и экономически очень выгодных проектов по модернизации различных видов техники, которые сегодня исторически стоят на вооружении. Очень много успешных проектов. Как яркий пример последних дней – заканчиваем уже испытания по модернизации танка Т-72БМЭ. Наша модификация, на мой взгляд, очень успешная работа. Начиная со следующего года, мы серийно будем модернизировать данные изделия в интересах вооруженных сил Республики Беларусь", – сказал Д.Пантус в интервью телеканалу СТВ, показанном 13 ноября.

По его словам, при принятии решения о целесообразности модернизации вооружения и техники "надо учитывать фактор экономической целесообразности и тактико-технические требования, которые предъявляются вооруженными силами к тому или иному виду вооружения".

Как напоминает "РИА Новости", в октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему были продемонстрированы достижения белорусского военпрома, в том числе модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов.

А.Лукашенко потребовал активнее модернизировать состоящие на вооружении Белоруссии танки. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заверил, что белорусские предприятия модернизируют танки, "и они будут не хуже Т-90".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
06.08.2021
Остановят ли талибы «Исламский халифат»
24.06.2021
"Уралвагонзавод" модернизирует советский парк бронетехники ВС Беларуси
30.09.2020
Предупреждение любому агрессору
25.06.2020
«Тосочка» и «Торнадо»: новинки парада Победы - 2020
26.12.2016
Уральское КБ трансмаш. От "тридцатьчетверки" к "Армате"
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 05:37
  • 77
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 15.11 05:25
  • 37868
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.11 02:45
  • 2
Рогозин призвал закупать для СВО самое эффективное вооружение
  • 15.11 01:47
  • 1
Белорусская армия получает ежегодно до 20 новых отечественных видов вооружений - Госкомвоенпром
  • 15.11 01:46
  • 1
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 15.11 01:44
  • 1
Концерн "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в Вооруженные Силы России
  • 14.11 20:16
  • 3
Вывод российских войск из Херсона «совпал» с рядом экономических послаблений со стороны Запада
  • 14.11 14:23
  • 4
Рогозин призвал отменить конкурсные закупки вооружения для армии
  • 14.11 14:18
  • 0
Варшава продолжает готовиться к 3-й мировой
  • 14.11 12:10
  • 1
Государственная программа вооружений фактически приостановлена
  • 14.11 11:51
  • 1
Мост недоступности
  • 14.11 11:19
  • 2
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне проведения спецоперации
  • 14.11 10:43
  • 1
Медведев заверил, что "все вернется домой", в Россию
  • 14.11 10:40
  • 1
Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
  • 14.11 09:13
  • 5
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра