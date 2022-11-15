Госкомвоенпром РБ: в 2023 году Белоруссия начнет серийную модернизацию ОБТ Т-72БМЭ

ЦАМТО, 14 ноября. Белоруссия с 2023 года начнет серийно модернизировать ОБТ Т-72БМЭ в интересах своей армии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил председатель Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.

"С экономической точки зрения есть очень много в том числе и экономически очень выгодных проектов по модернизации различных видов техники, которые сегодня исторически стоят на вооружении. Очень много успешных проектов. Как яркий пример последних дней – заканчиваем уже испытания по модернизации танка Т-72БМЭ. Наша модификация, на мой взгляд, очень успешная работа. Начиная со следующего года, мы серийно будем модернизировать данные изделия в интересах вооруженных сил Республики Беларусь", – сказал Д.Пантус в интервью телеканалу СТВ, показанном 13 ноября.

По его словам, при принятии решения о целесообразности модернизации вооружения и техники "надо учитывать фактор экономической целесообразности и тактико-технические требования, которые предъявляются вооруженными силами к тому или иному виду вооружения".

Как напоминает "РИА Новости", в октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему были продемонстрированы достижения белорусского военпрома, в том числе модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов.

А.Лукашенко потребовал активнее модернизировать состоящие на вооружении Белоруссии танки. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заверил, что белорусские предприятия модернизируют танки, "и они будут не хуже Т-90".