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ЦАМТО

Глава Минфина США Йеллен анонсировала новые санкции против российского ОПК

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Джанет Йеллен
Джанет Йеллен.
Источник изображения: peopletalk.ru

ЦАМТО, 14 ноября. Глава Минфина США Джанет Йеллен анонсировала новые санкции против российского ОПК, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам, ограничительные меры затронут "транснациональную сеть частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий" для России.

"Это часть наших более масштабных попыток по срыву военных усилий России и лишению ее необходимого оснащения с помощью санкций и экспортного контроля", – приводит слова Д.Йеллен агентство.

Кроме того, санкции коснутся "14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников".

Глава американского Минфина не уточнила подробностей о местонахождении лиц и компаний, которые подпадут под санкции, отмечает "РИА Новости".

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Россия
США
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