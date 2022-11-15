Глава Минфина США Йеллен анонсировала новые санкции против российского ОПК

ЦАМТО, 14 ноября. Глава Минфина США Джанет Йеллен анонсировала новые санкции против российского ОПК, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам, ограничительные меры затронут "транснациональную сеть частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий" для России.

"Это часть наших более масштабных попыток по срыву военных усилий России и лишению ее необходимого оснащения с помощью санкций и экспортного контроля", – приводит слова Д.Йеллен агентство.

Кроме того, санкции коснутся "14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников".

Глава американского Минфина не уточнила подробностей о местонахождении лиц и компаний, которые подпадут под санкции, отмечает "РИА Новости".