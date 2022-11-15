Экипировка "Легионер" получит шлем дополненной реальности

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Бронешлем, оснащенный системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов, планируется создать в рамках работ по экипировке солдата будущего нового поколения "Легионер", заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком", участвующего в данных работах, Олег Фаустов.

"Сегодня идёт подготовка технического задания для старта НИР (научно-исследовательской работы – ред) "Легионер" <…> В рамках этого проекта мы планируем в том числе проработать возможность создания модульного бронешлема, в котором будет совмещено сразу несколько передовых решений, в том числе технология дополненной реальности, то есть в поле зрения солдату будет выводиться различная информация об обстановке на поле боя, сигналы управления и предупреждения об опасности", - сказал он.

По словам Фаустова, в шлеме будут установлены датчики, которые позволят бойцу понять, целится ли в него снайпер или осуществляется наведение других образцов высокоточного оружия. Также будет рассмотрена возможность сделать шлем герметичным и оборудовать его системой радиационной, химической и биологической защиты.

Помимо этого, благодаря технологиям дополненной реальности на шлем можно будет вывести в том числе изображение с коптера, военный сам сможет управлять беспилотником.

При этом Фаустов уточнил, что проект экипировки "Сотник", о котором неоднократно упоминалось в прессе как о следующем поколении "Ратника" не был реализован в силу разных причин.

"Тут я вас должен поправить, как таковой боевой экипировки нового поколения "Сотник" сегодня не существует. После окончания научно-исследовательской работы "Ратник-3", ОКР "Сотник" не была открыта в силу ряда причин. Точнее говоря, ОКР "Сотник" была разбита на несколько опытно-конструкторских работ – в одной разрабатывались новые боеприпасы, в другой – оружие, а в третьей собственно экипировка, конкретно она начата не была", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе "Сотника".

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил РИА Новости, что экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплекту "Ратник", получит название "Легионер". Он также сообщил, что научно-исследовательские работы по проекту сократят с изначально предусмотренных двух-трех лет до одного года и завершат к концу 2023 года.