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ТАСС

Новая Зеландия продлила программу подготовки украинских военных до августа 2023 года

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Военнослужащие ВС Новой Зеландии
Военнослужащие ВС Новой Зеландии в Афганистане.
Источник изображения: www.forces.net

Планируется, что с 30 ноября 186 офицеров новозеландских ВС будут обучать военных Украины в Великобритании

СИДНЕЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Новая Зеландия увеличит финансовую помощь Киеву и продлит программу подготовки украинских военнослужащих. Об этом сообщило в понедельник правительство страны.

"Правительство Новой Зеландии расширяет поддержку [Украины] <...> в рамках своего ответа на вторжение России. Программа подготовки солдат ВСУ новозеландскими военнослужащими будет продлена, кроме того, будет предоставлено дополнительное финансирование для [закупки] снаряжения, боеприпасов и продовольствия", - говорится в совместном заявлении премьер-министра Джасинды Ардерн, главы МИД Нанаии Махуты и министра обороны Пини Хенаре.

Программа военной подготовки военнослужащих ВСУ, начатая Минобороны Новой Зеландии 23 мая, будет продлена до 31 июля 2023 года. Планируется, что с 30 ноября 186 офицеров новозеландских ВС будут обучать украинских военных в Великобритании. Еще 12 сотрудников Минобороны будут передавать ВСУ данные разведки, восемь военнослужащих будут дислоцированы в одной из европейских стран.

Новая Зеландия также внесет в целевой фонд НАТО еще 1,85 млн новозеландских долларов ($1,1 млн) для закупки "дополнительных нелетального оружия и боеприпасов", зимнего обмундирования, продовольственных пайков, мобильных электрогенераторов, машин скорой помощи и аптечек для Украины.

Ранее Минобороны Новой Зеландии направило самолет C-130 Hercules для транспортировки и распределения военной помощи Украине. Из выделенных Киеву 33 млн новозеландских долларов 17,5 млн новозеландских долларов (около $11 млн) были предназначены для закупки оружия и боеприпасов.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США и их союзники после этого ввели в отношении России масштабные санкции и начали осуществлять поставки вооружений Киеву. 

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