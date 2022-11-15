В заливе Петра Великого завершен первый этап ЗХИ тральщика "Анатолий Шлемов"

ЦАМТО, 14 ноября. Экипаж морского тральщика "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит", построенного для ТОФ, отработал комплекс мероприятий в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ) в заливе Петра Великого.

В рамках первого выхода в море на тральщике были проведены испытания главной энергетической установки (ГЭУ) на различных режимах работы. Совместно с представителями промышленности экипажем была проверена работоспособность рулевого и шлюпочного устройства.

Также в ходе ЗХИ были проведены испытания навигационной аппаратуры спутниковой связи и гидродинамического лага, предназначенного для измерения скорости движения корабля.

Заводские ходовые испытания проходят в соответствии с утвержденным планом. После завершения проверочных мероприятий морской тральщик будет введен в корабельный состав флота с подъемом на нем Андреевского флага, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справочно:

Морской тральщик "Анатолий Шлемов" – третий для Тихоокеанского флота и седьмой в серии проекта 12700, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе. На Камчатке проходит службу мтщ "Яков Баляев", а на втором морском тральщике "Иван Ильичев", построенным для ТОФ, готовится церемония подъема Андреевского флага и ввода в корабельный состав флота.

Корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стекловолокна. Срок службы такого корпуса больше, а масса – значительно меньше.