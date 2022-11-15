ВВС Турции получили первые УТС MFI-17 "Супер Мушшак"

ЦАМТО, 14 ноября. ВВС Турции получили первые (из 52 заказанных в 2017 году) учебно-тренировочные самолеты MFI-17 "Супер Мушшак" после задержек, вызванных пандемией COVID-19.

Как сообщает Shephard Media, Министерство обороны Турции сообщило на своей странице в Twitter, что компания Pakistan Aeronautical Complex (PAC) передала командованию ВВС Турции три УТС MFI-17 "Супер Мушшак". Церемония приемки состоялась на авиабазе "Ялова" после завершения приемочных испытаний, проведенных турецкой компанией Turkish Aerospace.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2013 года Секретариат оборонной промышленности МО Турции опубликовал запрос о предложениях на поставку ВВС Турции до 52 УТС основной подготовки, предназначенных для замены устаревших T-41D и SF-260D.

РАС в числе других компаний подала свое предложение по поставке УТС "Супер Мушшак". В августе 2016 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции выбрал PAC победителем конкурса и поручил провести с ней переговоры о закупке самолетов.

В ноябре 2016 года в ходе прошедшей в Карачи международной выставки IDEAS (International Defence Exhibition and Seminar) представители РАС и турецкого правительства подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу покупки УТС. Официальный контракт на продажу ВВС Турции 52 учебно-тренировочных самолетов "Супер Мушшак" Секретариат оборонной промышленности МО Турции заключил с Pakistan Aeronautical Complex 10 мая 2017 года в Стамбуле в ходе выставки IDEF-2017.

Хотя стоимость контракта не раскрывается, по данным СМИ, стоимость одного самолета может составить около 2 млн. долл. Предполагалось, что поставки УТС начнутся в 2020 году, но реализация программы затянулась.