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Американские пилоты испытают беспилотник XQ-58A Valkyrie

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Беспилотник XQ-58A Valkyrie, один из экспериментальных ведомых дронов
Беспилотник XQ-58A Valkyrie, один из экспериментальных ведомых дронов.
Источник изображения: janes.com

Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США испытают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Kratos XQ-58A Valkyrie, которые планируют использовать в качестве ведомых беспилотников истребителей следующего поколения. Об этом со ссылкой на ВВС США пишет Breaking Defense.

40-я испытательная эскадрилья, расположенная на базе ВВС США Эглин, получила первый из двух беспилотников XQ-58A Valkyrie. Отмечается, что первый испытательный полет состоится в конце ноября.

Полеты беспилотника на базе Эглин с испытательным полигоном, который охватывает площадь около 100 тысяч квадратных морских миль, позволит американским ВВС оценить способность Valkyrie автономно действовать на больших расстояниях.

В сентябре министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что истребитель шестого поколения, который создают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), сможет управлять собственной «армией дронов».

В мае издание The Drive писало, что в ходе испытаний на полигоне Дагвей в США один оператор управлял роем из 28 дронов-камикадзе Air-Launched, Tube-Integrated, Unmanned System 600 (ALTIUS 600).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
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