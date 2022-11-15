В NASA сообщили, что американский аппарат Capstone достиг окололунной орбиты

Планируется, что на ней будет работать станция Gateway

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Американский космический аппарат Capstone в воскресенье достиг окололунной орбиты, где ему предстоит провести не менее шести месяцев. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как указывается в публикации, Capstone в 19:39 по времени восточного побережья США (03:39 мск 14 ноября) вывели на "близкую к прямолинейной гало-орбиту". В дальнейшем планируется, что на этой орбите будет работать окололунная станция Gateway. В ближайшие пять дней Capstone осуществит маневры для корректировки орбиты, после чего специалисты приступят к обработке данных, чтобы подтвердить, что аппарат не сходит с заданной орбиты.

Запуск к Луне Capstone состоялся в конце июня с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab. Старт миссии многократно переносился из-за необходимости проведения дополнительных работ по подготовке к полету.

В задачи аппарата входит расчет орбиты для будущей окололунной станции Gateway. Его масса составляет около 25 кг.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.