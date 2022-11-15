В Приморье создали первый в РФ учебно-тренировочный комплекс на базе автономного катера

Платформа позволяет операторам тренироваться в применении различных робототехнических средств

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Коллектив Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова (ТОВВМУ) создал первый в России действующий образец учебно-тренировочного комплекса на базе безэкипажного катера. Платформа, в частности, позволяет операторам тренироваться управлять автономными аппаратами, сообщила в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Катер "Макаровец" представляет собой многофункциональную платформу, предназначенную для тренировки операторов в применении различных робототехнических средств, в частности, телеуправляемым и автономным необитаемыми аппаратами, а также платформа позволяет выполнять другие задачи, в том числе поисково-спасательные", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что коллектив лаборатории училища продолжает исследование и проектирование автономных необитаемых подводных аппаратов военного назначения. Училище представляет научные достижения в области совершенствования систем обнаружения малошумных морских объектов, которые позволяют повысить эффективность выполнения боевых задач гидроакустическими средствами, а также в разработке цифровых антенных решеток с нелинейным методом обработки сигналов. Они позволяют построить антенну любой конфигурации с малым количеством элементов, которая будет обладать характеристиками, сравнимыми с характеристиками действующих загоризонтных антенн.

"Курсанты училища ежегодно занимают призовые места во всероссийских соревнованиях по морской робототехнике "Аквароботех" и "Восточный бриз". В 2022 году команда училища на форуме "Армия-2022" была удостоена диплома за лучший инновационный научно-технический проект среди высших военных учебных заведений Минобороны России", - сообщила пресс-служба.

В 2022 году исполнилось 85 лет со дня основания ТОВВМУ имени Макарова. Основным инициатором создания военно-морского училища во Владивостоке являлся адмирал флота Советского Союза Герой Советского Союза Николай Кузнецов. В настоящее время ТОВВМУ имени Макарова - единственное на Дальнем Востоке и одно из основных военно-морских учреждений, обеспечивающих кадрами флот России, известное высоким качеством военной и профессиональной подготовки, подготовившее тысячи морских офицеров. В стенах учебного заведения подготовлено более 20 тыс. офицеров, из которых 250 стали адмиралами и генералами. Среди выпускников училища 13 Героев Советского Союза, четыре Героя России и Герой Социалистического Труда.