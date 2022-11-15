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Российские истребители Су-35С уничтожили вражеские Су-25 и МиГ-29

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Пилоты многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе боевых вылетов уничтожили самолеты Су-25 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса (СВО). Об этом сообщило Минобороны России.


«С той стороны была пара Су-25 и один МиГ-29. Обнаружили на дальности порядка 200 км. Сопроводили, подождали удобного момента, когда начнется разгон, когда они будут выходить на боевой курс для атаки. Также разогнались за счет преимущества высоты, преимущества в дальности поражения. Сработали, подсветили цель, как положено всё. В зону ПВО не вошли», ― рассказал командир авиационного звена многоцелевых истребителей Су-35С Клим.

По словам военнослужащего, после пусков ракет метки с радаров пропали. Далее разведка подтвердила: два самолета сбито, истребитель прикрытия покинул зону сопровождения.

ВКС России атакуют авиационную техники ВСУ, радиолокационные станции, а также комплексы противовоздушной обороны. Для этого используются управляемые ракеты разных классов «воздух–воздух» и «воздух–поверхность».

Боевые вылеты осуществляются ежедневно в любое время и в любую погоду. Перед взлетом самолеты проходят тщательную проверку инженерами и пилотами.

При помощи передовой авионики, а также прицельных комплексов и самонаводящихся ракет удается сохранять превосходство в воздухе. Отмечается, что противники не осмеливаются переходить в ближний бой с ВКС России. Поэтому последние в большинстве используют ракеты.

«Применяемая тактика показала свою эффективность. Среди наземных целей для нас в приоритете остается ПВО, его подавление и уничтожение. Также завоевание и удержание господства в воздухе, с чем, в принципе, весьма неплохо справляемся. Не даем противнику оторваться от земли, а при встрече ― сбиваем. Уже есть не один подтвержденный случай», ― оценил ситуацию Клим.

Ранее, 13 ноября, пилот Су-35С ВКС России с позывным «Пересвет» уничтожил вражескую цель во время боевого вылета в зоне СВО. Бортовая радиолокационная станция показала наличие противника в зоне досягаемости. После разрешения командования летчик выпустил ракету в сторону врага и успешно поразил ее.

Су-35 — многоцелевой истребитель пятого поколения, который считается одним из самых маневренных самолетов с изменяемым вектором тяги. При этом он способен нести до 8 т боевой нагрузки. Посредством ликвидации пилотируемых и беспилотных воздушных объектов на большой, средней и малой дальности Су-35 обеспечивает полное господство в небе.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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