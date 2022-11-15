В России создали новый сверхлегкий шлем из композитной брони

Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве.

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, который весит всего 700 грамм, создан в России, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-разработчика "Армоком" Олег Фаустов.

Это на 300 грамм меньше, чем поступающие сегодня серийно на оснащение ВС РФ шлемы 6Б47 (созданы в рамках работы "Ратник"), которые весят 1 килограмм.

"Мы не стоим на месте и хотим еще больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 грамм, правда, пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить еще рано", - сказал Фаустов.

Он отметил, что поступающий сегодня в российские войска шлем 6Б47 является самым легким среди армейских бронешлемов ведущих военных держав.

"Например, общевойсковой бронешлем американской армии весит на 200 грамм больше нашего, при этом защитные характеристики у них одинаковые, то есть 1,2 килограмма против одного килограмма у нас. Немецкие и французские шлемы весят еще больше", - рассказал собеседник агентства.