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РИА Новости

Разработчик заявил о планах создать костюм "железного человека" для военных

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Посетитель Международного военно-технического форума осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком"
Посетитель Международного военно-технического форума осматривает средства индивидуальной защиты компании "Армоком".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря, планируется создать в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения "Легионер", заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком", участвующего в данных работах, Олег Фаустов.

"Эта работа планируется к проведению в рамках НИР (научно-исследовательской работы – ред.) "Легионер". В ней будет рассмотрена возможность изготовления такого бронированного "скафандра", но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сегодня возможность создать "доспех" из современных материалов, который закрывал бы все тело бойца, при этом обеспечивая эффективную защиту от стрелкового оружия.

Фаустов отметил, что создание костюма "железного человека", который бы полностью закрывал тело бойца, как одноименного супергероя кинофильмов и комиксов Marvel, является приоритетным направлением работ всех ведущих военных держав.

По его словам, несмотря на преобладающие у многих специалистов мнение, что в будущем люди воевать вообще не будут, а вместо них боевые задачи будут выполнять роботы и дроны, человек по-прежнему будет должен занимать те или иные позиции на поле боя, а риски для его жизни при развитии военной техники значительно вырастут.

"Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого "железного человека", - отметил собеседник агентства.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил РИА Новости, что экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам "Ратник", получит название "Легионер". Он также сообщил, что научно-исследовательские работы по проекту сократят с изначально предусмотренных двух-трех лет до одного года и завершат к концу 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Армоком
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