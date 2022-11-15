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Концерн "Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в Вооруженные Силы России

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Как сообщило информационное агентство РИА Новости, концерн "Калашников" назначен главным предприятием - координатором поставок боевой экипировки в Российскую Армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения Вооруженных Сил России - более 300 тысяч мобилизованных. Об этом заявил РИА Новости информированный источник.

(с) Сергей Пивоваров / РИА Новости

"Решением Минпромторга концерн "Калашников" назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим - а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели - будут на регулярной основе отчитываться "Калашникову" о поставках бронежилетов, шлемов и иных элементов экипировки в ВС России", - сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что данное решение было принято для безусловного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях, когда оборонно-промышленный комплекс и вся система гособоронзаказа сталкивается с "беспрецедентными вызовами, связанными со специальной военной операцией и обеспечением всем необходимым мобилизованных".

"Сегодня вся система снабжения работает в максимально стрессовых условиях, посудите сами - за последние пять лет в российскую армию было поставлено 300 тысяч комплектов боевой экипировки, а сейчас в рамках частичной мобилизации мы получили свыше 300 тысяч новых бойцов всего за один месяц. Всех их надо во что-то одевать, оснащать", - отметил источник.

По его словам, теперь поставки боевой экипировки будут идти под жестким контролем Минпромторга, который назначил "Калашникова" ответственным исполнителем данной задачи: "Выбор ведомства пал на концерн, поскольку сегодня в его состав входит ЦНИИточмаш (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) - предприятие, выступавшее головным по проектам экипировки солдата будущего первого и второго поколения ("Бармица" и "Ратник")".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ЦНИИТОЧМАШ
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1 комментарий
№1
15.11.2022 01:44
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