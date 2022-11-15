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В США рассказали о «Мстителях» для Украины

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Американские самоходные зенитно-ракетные комплексы M1097 Avenger
Американские самоходные зенитно-ракетные комплексы M1097 Avenger.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain U.S. Army photo by Sgt. Cesar Rivas, 164th Air Defense Artillery Brigade

Пентагон отправит Киеву самоходные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) M1097 Avenger («Мститель»), которые предназначены для защиты от беспилотников. О возможностях комплекса рассказали в публикации The Drive.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что ЗРК «предоставит Украине возможность защищать украинские войска и критическую инфраструктуру от беспилотных летательных аппаратов и вертолетов». По ее словам, Avenger также смогут использовать для «точечной защиты» от крылатых ракет.

Система противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности на шасси автомобиля Humvee несет два контейнера, которые вмещают по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет M3P калибра 12,7 миллиметра и прицельную систему с лазерным дальномером, тепловизором и оптическим прицелом. Также ЗРК может получать данные о целях от радиолокационной станции AN/MPQ-64 Sentinel. Avenger впервые представили на авиасалоне в Фарнборо в 1990 году.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет помощи Украине включает в себя четыре ЗРК Avenger и ракеты для комплекса HAWK.

В октябре обозреватель ТАСС Виктор Литовкин предположил, что поставленные Украине из США ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) не смогут противостоять российским крылатым ракетам.

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Страны
США
Украина
Продукция
AN/TWQ-1 ЗРК
HMMWV
NASAMS
Stinger
Проекты
БПЛА
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