Российским военным в Сирии вручили документы на получение жилья

Выдача бумаг состоялась на авиабазе Хмеймим и в группировке войск в Дамаске

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российским военнослужащим, которые выполняют задачи в Сирии, выдали документы о предоставлении квартир и жилищных субсидий, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Торжественное вручение документов на получение постоянного жилья состоялось на авиабазе Хмеймим и в группировке войск в Дамаске", - уточнили в ведомстве.

Бумаги военнослужащим вручил заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны Александр Артамонов. Кроме того, он провел личные встречи с служащими группировки. Также специалисты департамента провели несколько консультаций по вопросам, касающихся предоставления квартир.

В ведомстве заявили, что руководство Минобороны уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военных, в том числе в реализации их прав и прав членов их семей на получение жилья.