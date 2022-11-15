Sohu: истребитель Су-57 воплотил в себе мощь российской ПВО

Тот, кто завоевал господство в воздухе, выиграет любую войну. У России есть самый совершенный истребитель в мире — Су-57, пишет пользователь Sohu. Благодаря своим впечатляющим характеристикам и малозаметности он сдержит натиск Запада, считает автор статьи.

Если цель не по зубам, то никакие дополнительные "заклинания" не помогут. Америка отправила Украине столько оружия, но это не навредило Путину, хотя у Киева и были все шансы.

Столкнувшись с западным накачиванием Украины оружием, Путин решился. Он вытащил из рукава козырный истребитель, на который можно установить целых пять комплектов радаров. Кажется, они могут просветить даже одежду Зеленского!

Знаете ли вы, насколько мощное это оружие?

Оружие, которое на этот раз достал Путин, — самый совершенный в мире истребитель пятого поколения. Это невидимка Су-57.

Поскольку корпус самолета выглядит очень узким, а крылья у него тонкие, как у цикады, многие прозвали его "Супер-Сухой".

Су-57 — вершина мастерства военных конструкторов России. На сегодняшний день на вооружении ее армии не так много подобных самолетов.

Во время холодной войны все страны осознали важность авиации: кто обладает превосходством в воздухе, тот выигрывает войны. Позже один за другим у США и иных государств появлялись различные передовые самолеты. Из-за того, что другие державы опередили Россию и уже вступили в эру истребителей-невидимок, Москва оказалась под сильным давлением.

Но она приложила немало усилий для того, чтобы уравновесить ситуацию и создать самолеты, способные сдерживать Америку. Путин внес немалый вклад в продвижение прогресса. Наконец, в 2010 году надежды Москвы были оправданы — появился истребитель Су-57. Его испытательный полет прошел успешно. На сегодняшний день это второй в мире истребитель пятого поколения, завершивший испытания.

Длина самолета составляет 19,8 метра, размах крыла — 13,95 метра, высота — 4,74 метра, а площадь крыла — 78,8 квадратных метра. Максимальная взлетная масса — 35 тонн. Сверхзвуковая крейсерская скорость истребителя может достигать 1450 км/ч, максимальная — 2600 км/ч. Он не только обладает высокой скоростью и дальностью полета, но и способен нести бомбовую нагрузку в шесть тонн, в том числе управляемые ракеты разных типов. Сверхдальнобойные ракеты класса "воздух-воздух", которые можно загрузить на Су-57, смогут пролететь 400 километров. Один такой снаряд может стать последним, что увидят Зеленский и его команда.

Более того, истребитель использует технологию уникального плоского сопла, способного менять свою конфигурацию. Максимальная тяга достигает 15 тонн, и Су-57 может взлетать с укороченной взлетной полосы около 300 метров и садиться на нее. Подобная способность заставляет все остальные истребители пятого поколения устыдиться.

Конфиденциальность разработок Су-57 настолько важна, что внешний мир мало что знает про этот самолет.

Некоторые западные пользователи сети выразили свое недовольство по этому поводу, заявив, что на самом деле малозаметность истребителя Су-57 не слишком высока. Конечно, Путин посмеялся над этими сплетнями. Чтобы открыть им глаза, Россия отправила Су-57 на боевое задание по скрытному проникновению в самое сердце Украины.

Не стоит и говорить, что вооружение уничтожалось одно за другим. Более того, когда Су-57 пролетал по территории страны, система ПВО молчала.

Конечно, у такого самолета должны быть радары. Другие истребители оснащены всего одним комплектом РЛС, у Су-57 их пять.

Многодиапазонный радар может сканировать окружающую среду на 360 градусов. Он способен захватить 30 целей на расстоянии 200 километров и нанести одновременные удары по восьми из них. Остальные мишени через радиоэлектронную систему будут переданы другим истребителям или ЗРК, которые продолжат атаку. Можно сказать, что наземную противовоздушную оборону перенесли в небо — на Су-57.

Но самое удивительное, что Су-57 оснащен системой управляемого инфракрасного противодействия. Обычно когда истребитель оказывается заблокирован противоракетой, он быстро выпускает инфракрасную бомбу-ловушку, чтобы сбить ее с курса. Но современные боеголовки инфракрасного наведения фиксируют форму самолета, поэтому одна ИК-ловушка точно не сможет помочь. А вот система управляемого инфракрасного противодействия Су-57 активно помешает ракете напасть на цель.

Отправка Су-57 на Украину в подобное время не только поднимает дух российской армии, но и оказывает сдерживающее влияние на страны НАТО. Полагаю, что если Запад захочет сделать следующий шаг, то ему придется принять во внимание этот истребитель.