В России разработан чип, обеспечивающий высокоскоростную передачу информации со спутников

Скоростной обмен данными со спутниками

Специалистами «Российских космических систем» завершена разработка перспективной серии чипов для космической области — это квадратурные модуляторы, которые форматируют сигналы, подготавливаемые спутниками, в различные виды модуляции.

Новинки повысят скорость передачи сигнала со спутника при значительном увеличении объема отправляемой информации, его качество, а также улучшат качество передаваемых с орбитальных аппаратов изображений. Как заявляют разработчики, данные миниатюрные чипы, размеры которых не превышают 4 х 5 мм, являются уникальными и найдут свое применение в перспективных российских спутниках различного назначения. При этом модуляторы, которые применялись в спутниках предыдущих поколений, по своим размерам в несколько раз больше, чем чипы данной разработки.

Скоростной обмен данными со спутниками

Кроме того, разработанные в РКС модуляторы могут функционировать с повышенными частотами, что значительно расширяет области их применения. А по словам ведущего инженера РКС Романа Алеханова, новая отечественная разработка по спецификациям не уступает аналогичным зарубежным решениям. В ближайших планах разработчиков создание однокристальной системы, на которой будут размещены не только модулятор, но и усилитель с фильтром.

Макс Антонов