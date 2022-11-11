Огненный «БелГрад» прошел модернизацию

Армия Лукашенко обзавелась обновленными реактивными системами залпового огня

Создание в СССР 122-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» совершило революцию в мировой артиллерии и сделало возможным организацию на поле боя настоящего огненного вала, способного смести с лица земли массы пехоты и техники.

Залпы «Градов», имеющих в своем арсенале несколько типов боеприпасов – реактивных снарядов, наносили серьезный урон не только открытой и укрытой живой силе и боевой технике, но и командным пунктам, а также различным фортификационным сооружениям, не позволяя врагу нигде чувствовать себя в безопасности. Разве что в заглубленном бункере.

«Полевая реактивная система «Град» была принята на вооружение Советской Армии постановлением Совета Министров СССР от 28 марта 1963 года. Высокие боевые возможности «Града» признаны многочисленными экспертами, в том числе зарубежными. РСЗО поступила в вооруженные силы более полусотни государств и до сих пор находится в эксплуатации и принимает участие в реальных боевых действиях.

«Град» стал основой для создания аналогичных по классу РСЗО в ряде других стран мира – известное число таких «потомков» составляет более десятка. Причем в ряде случаев речь идет о значительной степени заимствования технических решений.

Такое долгожительство РСЗО «Град» в немалой степени объясняется огромным модернизационным потенциалом, который был заложен в эту систему ее разработчиками. «Град» стал самой массовой РСЗО в мире, и приблизиться к его рекорду в обозримой перспективе вряд ли кто-то сможет.

Но за всю историю ни одно оружие еще не смогло завоевать статус «абсолютного», способного без изменений отвечать постоянно меняющимся условиям ведения войны. Даже ядерное оружие, которое, на первый взгляд, таким статусом обладает, постоянно совершенствовалось и модернизировалось. Его мощность росла, а размеры падали – вплоть до так называемых «ядерных ранцев», которые спецназовцы должны были закладывать в районах наиболее важных объектов противника. Не остались в стороне и системы артиллерийского вооружения – как ствольные, так и реактивные.

Необходимость приведения в соответствие с требованиями войны нового поколения коснулась на рубеже тысячелетий и «Градов». Модернизация этих систем пошла по нескольким направлениям, затронув как боевые машины – пусковые установки, так и реактивные снаряды, которые стали более дальнобойными и точными, а некоторые – еще и управляемыми.

Одной из стран, имевших на вооружении РСЗО семейства «Град» и решивших провести их модернизацию, стала Республика Беларусь (РБ). В результате проведенной работы ее Сухопутные войска (СВ) получили в свое распоряжение обновленную РСЗО, названную «БелГрад». Но к городу Белграду это название отношения не имеет, поскольку это сокращенный вариант от полного наименования – «Белорусский Град».

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ

Вооруженные силы Белоруссии получили в наследство от Советской армии, а точнее, от Краснознаменного Белорусского военного округа большое количество 122-мм РСЗО типа БМ-21 «Град» – более 300 боевых машин. Но к концу 1990-х годов перед командованием Сухопутных войск ВС РБ встал вопрос о необходимости что-то делать с базовым шасси «Градов». К тому моменту шасси «Урал-375Д», которые использовались в оригинальных РСЗО, имели значительный износ, и возникла угроза их выхода из строя.

В результате было принято решение полностью заменить ходовую часть всех боевых машин «Град». Выбор пал на колесное шасси армейского бортового полноприводного грузовика повышенной проходимости МАЗ-6317 с колесной формулой 6х6 разработки и производства Минского автомобильного завода. Базовая модель МАЗ-6317 находилась в серийном производстве с 1993 года, а конкретно для модернизации «Града» был взят вариант МАЗ-6317–05.

Выбор пал на данную модель автомобиля не в последнюю очередь по той причине, что МАЗ-6317, по оценке самих белорусских автомобилестроителей, по своим возможностям, техническому уровню и оснащению соответствует лучшим мировым образцам автомобилей этого класса. В частности, дизельный двигатель позволяет машине развивать скорость хода по шоссе 85 км/ч, а на пересеченной местности она способна преодолевать подъемы до 30 градусов. С учетом контрольного расхода топлива 45 литров на 100 км при скорости 60 км/ч емкость топливных баков, составляющая 550 литров, обеспечивает машине запас хода до 1200 км. Для самовытаскивания имеется лебедка с тяговым усилием 12 000 кгс, длина троса составляет 60 м.

Работы по модернизации РСЗО типа «Град» были начаты в 1997 году. Весь комплекс опытно-конструкторских работ, необходимых для привязки артиллерийской части к новому колесному шасси, а также все испытания новых боевых машин были выполнены специалистами Минского автомобильного завода, Военной академии РБ (создана в 1995 году на базе Минского высшего военного инженерного и Минского высшего военного командного училищ). А также Научно-технического комитета Минобороны РБ (и его правопреемника с 1997 года – Научно-технического комитета ВС РБ). А также службы ракетно-артиллерийского вооружения ВС РБ (в ходе начатой в 2001 году реформы эта служба была вначале реорганизована в Управление ракетно-артиллерийского вооружения ВС, а позднее в Управление ракетно-артиллерийского вооружения МО РБ).

Согласно информации на официальном сайте компании «Белтехэкспорт», на сайте ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» (город Борисов, Республика Беларусь) и на сайте «Автопром Беларуси», основные работы, проведенные в рамках модернизации РСЗО «Град» заключались в проведении следующих мероприятий:

– замена шасси «Урал-375» на шасси МАЗ-6317–05;

– установка на боевой машине двух стеллажей – по 20 (тип стеллажа 9Ф37) или 30 (тип стеллажа 9Ф37М) реактивных снарядов на каждый стеллаж;

– установка откидной площадки наводчика боевой машины;

– переустановка корпуса ручного привода (разворот вверх на 1200) для обеспечения перевода в боевое положение доработанного кронштейна;

– установка дополнительной панели коммутации для обеспечения разворота артиллерийской части на 180 градусов для выполнения заряжания со стеллажей, расположенных на боевой машине;

– обеспечение работы артиллерийской части от аккумуляторной батареи при выходе из строя генератора станции питания;

– установка гидравлических домкратов для обеспечения горизонтирования боевой машины в процессе выполнения боевой стрельбы;

– установка копиров с упорами для увеличения угла обхода кабины до 58 градусов вместо 37 градусов, с заменой кулачков в ограничителе углов горизонтального наведения;

– переустановка буферов ограничения разворота артиллерийской части на углы 67 градусов вправо и 180 градусов влево от продольной оси шасси (прежний разворот – 67 градусов вправо и 99 градусов влево от продольной оси);

– поставка индивидуального комплекта ЗИП;

– замена радиостанции Р-108М на радиостанцию с улучшенными характеристиками Barrett 2082+;

– доработка кронштейна прицела БМ-12А-9248108Сб.

Модернизированные системы «Град» на военном параде в Минске. Фото с сайта www.mil.by

Модернизированная таким образом версия РСЗО получила обозначение «БелГрад», а ее боевая машина – обозначение БМ-21А.

Испытания первого опытного образца были проведены 23 декабря 1997 года, а в августе-сентябре 2001 года в рамках масштабных комплексных оперативно-тактических военных учений «Неман-2001» модернизированная РСЗО была представлена военно-политическому руководству Белоруссии и широкому кругу специалистов, присутствовавших на учениях.

В том же году модернизированная РСЗО типа «БелГрад» с боевой машиной БМ-21А была принята на вооружение белорусских СВ и стала поступать в строевые части. Уже по результатам первого этапа ее эксплуатации в войсках были получены очень высокие оценки специалистов, что позволило военным экспертам заявить, что результат модернизации РСЗО типа «Град» превзошел ожидания и модернизированная боевая машина «приобрела качества, которыми не обладала исходная система».

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В первую очередь необходимо отметить, что решение использовать в качестве шасси для модернизированной РСЗО автомобиля повышенной проходимости MA3–6317–05 предоставило разработчикам уникальную возможность выполнить изменение компоновочной схемы всей установки.

Поскольку автомобиль MA3–6317–05 по сравнению с автомобилем «Урал-375Д» имеет едва ли не вдвое большую длину грузовой платформы – 6250 мм против 3900 мм, стало возможным при сохранении базовой компоновочной схемы, предусматривающей размещение артиллерийской части боевой машины в корме последней, обеспечить размещение между кабиной и артиллерийской частью двух стеллажей для перевозки дополнительного боекомплекта – до 60 реактивных снарядов, то есть на один полный залп и еще на половину такового. Был даже то ли разработан, то ли предварительно проработан вариант размещения стеллажей, рассчитанных на два дополнительных боекомплекта, то есть на 80 снарядов.

Внедрение такого конструктивного решения обеспечило боевому расчету модернизированной РСЗО «БелГрад» возможность осуществлять перезаряжание пусковой установки без задействования транспортно-заряжающей машины. Что привело к существенному сокращению времени, необходимого на перезаряжание пусковой установки и подготовки боевой машины к выполнению следующего залпа.

В связи с отсутствием у автомобиля MA3–6317 механизма выключения рессор в кормовой части новой боевой машины БМ-21А были установлены две опоры с гидравлическими домкратами, которые призваны повысить устойчивость пусковой установки во время выполнения стрельбы.

Артиллерийская часть боевой машины белорусской РСЗО «БелГрад» в целом осталась той же, что применялась на классической БМ-21 системы артиллерийского оружия «Град». В конструктивном плане она включает в себя: пакет из 40 направляющих – стволов калибра 122,4 мм, расположенных в четыре ряда по десять стволов в каждом; люльки; поворотного основания; механизмов наведения пусковой установки; прицельных приспособлений; а также соответствующего пневматического и электротехнического оборудования.

Отличием новой, модернизированной боевой машины БМ-21А системы «БелГрад» от боевой машины БМ-21 классического «Града», хорошо заметным внешне, является наличие в кормовой части специальной откидной площадки для наводчика.

Пойти на такой шаг разработчикам пришлось потому, что из-за большей высоты кузова MA3–6317 по сравнению с базовым «Уралом-375Д оказалась выше приподнята над уровнем земли и артиллерийская часть боевой машины. А это сделало невозможным работу оператора с системами пусковой установки при его нахождении непосредственно на земной поверхности.

БМ-21А обеспечивает возможность ведения стрельбы одиночными выстрелами или залпом. Управление стрельбой и ее режимами боевой расчет РСЗО осуществляет при помощи токораспределителя, размещенного в кабине боевой машины, либо же с помощью специального выносного пульта, который может использоваться на расстоянии до 60 м от «материнской» боевой машины.

В свое время в СМИ проходила информация, что в перспективе бортовое оборудование боевой машины БМ-21А будет доведено до уровня модернизированной боевой машины российской системы «Град», включая установку системы наземной навигации и топопривязки, а также новейших помехозащищенных средств связи и портативного компьютера. Официальной информации о том, были ли выполнены эти или иные мероприятия по модернизации бортового оборудования РСЗО «БелГрад», автору найти не удалось. Хотя можно с полным правом предположить, что за минувшие со времени принятия системы «БелГрад» на вооружение годы такие мероприятия были реализованы.

Боевая машина БМ-21А модернизированной РСЗО «БелГрад» обладает способностью выполнять стрельбу всеми видами и типами реактивных снарядов, разработанных для базового «Града» и для его модернизированных в России вариантов. Кроме того, в 2017 году стало известно, что расположенное в Минске Республиканское производственное унитарное предприятие (РПУП) «Завод точной электромеханики» (ЗТЭ) разработало для модернизированной РСЗО типа «БелГрад» линейку новых неуправляемых реактивных снарядов.

Таблица подготовлена автором на основе данных из открытых источников.

«Новые боеприпасы не только мощнее прежних, но и обладают повышенной дальностью стрельбы, – приводил слова заместителя директора предприятия Юрия Аникеева онлайн-ресурс Warspot. – Например, реактивный снаряд под индексом 9М521МБ обладает дальностью в 40 км и в два раза большей мощностью. При применении радиовзрывателя, обеспечивающего воздушный разрыв, эффективность действия увеличивается в четыре-семь раз». По словам Аникеева, мощность другого реактивного снаряда – 9М522МБ – в пять-семь раз больше, чем у стандартных боеприпасов 9М22У. При этом дальность полета ракеты составляет 34 км.

«Снаряды 9М522МБ и 9М521МБ уже находятся в серийном производстве и приняты на вооружение белорусской армии. Таким образом, получив новые боеприпасы, РСЗО «БелГрад» стала вдвое «дальнобойнее» и в несколько раз мощнее», – указывалось в заметке «Белорусы «прокачали» «Грады» на ресурсе Warspot.

Впрочем, после почти двух десятилетий интенсивной эксплуатации модернизированных РСЗО «БелГрад» с боевой машиной БМ-21А белорусские военные специалисты пришли к выводу, что войны нового поколения требуют проведения новой модернизации данной системы. В результате была создана новая модификация данной РСЗО.

НОВАЯ ЖИЗНЬ «БЕЛГРАДА»

21 декабря 2020 года на официальном сайте Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь (ГВПК РБ) была опубликована новость «Предварительные испытания опытного образца БМ-21Б подтвердили характеристики, заложенные в тактико-техническом задании». Там сообщалось, что 17 декабря 2020 года на военном полигоне «Осиповичский» в рамках предварительных испытаний были проведены первые боевые стрельбы из модернизированной боевой машины БМ-21Б РСЗО «БелГрад–2». Причем испытания, судя по размещенному видеоролику, проводились в темное время суток, с выполнением залповой стрельбы.

«Модернизация выполнена Борисовским ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» в рамках опытно-конструкторской работы. Проведенные испытания показали соответствие характеристик опытного образца требованиям современного боя, подтвердили надежность работы узлов и механизмов», – указывалось в упомянутом сообщении. А также отмечалось, что опытно-конструкторские работы по теме модернизации РСЗО «БелГрад» с боевой машиной БМ-21А в вариант «БелГрад – 2» с боевой машиной БМ-21Б были начаты в мае 2020 года.

Работы включали разработку и установку на боевую машину механизма горизонтирования и стабилизации, который позволяет «на любой местности в кратчайшее время привести технику в состояние готовности к стрельбе». Говоря проще, военнослужащий боевого расчета РСЗО может с помощью датчика крена отрегулировать положение боевой машины относительно линии горизонта, причем не выходя из кабины машины. Кроме того, была выполнена установка на новой боевой машине компактного современного комплекса средств связи и передачи данных национальной разработки. Он позволяет обеспечить обмен речевой информацией в аналоговом и цифровом видах, передачу данных и информационный обмен с вычислительными устройствами по технологии Ethernet c поддержкой IP протокола.

«Проведенная модернизация позволяет существенно повысить мобильность, скрытность передвижения, оперативность развертывания для нанесения удара и быстрой смены позиций», – подчеркивалось на сайте ГВПК РБ.

Как указывалось белорусскими специалистами, модернизированная боевая машина БМ-21Б может вести стрельбу без подготовки огневой позиции, одиночными выстрелами или залпом, с применением реактивных снарядов «всех типов, разработанных для РСЗО БМ-21, включая и новые снаряды с кассетной и отделяющейся головной частью с дальностью стрельбы до 35–40 км».

Управление огнем в БМ-21Б осуществляется, как и в случае с модификацией БМ-21А, либо из кабины самой боевой машины, либо с помощью выносного пульта, который может располагаться на удалении до 60 м от боевой машины.

«По требованиям заказчика увеличены и стали более функциональными полезные объемы для перевозимого имущества и ЗИП – отдельные для шасси, комплекса средств связи и обслуживания артиллерийской части, – подчеркивалось в сообщении на сайте ГВПК РБ. – БМ-21Б обладает достаточным потенциалом для дальнейшей модернизации, внедрения самых передовых разработок, позволяющих повысить ее боевые возможности».

Следует отметить, что боевой расчет обновленной боевой машины сократился до четырех человек и теперь в полном составе может размещаться в просторной комфортной кабине.

На сайте ГВПК РБ и в его официальном аккаунте на Youtube в июле 2021 года была размещена видеопрезентация «Белорусский вариант модернизации РСЗО «БелГрад-2», где были приведены основные тактико-технические характеристики обновленной РСЗО:

шасси – МАЗ-6317, количество направляющих – 40, время полного залпа – 20 секунд, максимальный угол возвышения пакета – 55 градусов, минимальный угол возвышения пакета – 0 градусов, расчет – 4 человека, наличие дополнительного боекомплекта и механизма горизонтирования и стабилизации.

В видеопрезентации также сообщается, что установленный на усовершенствованной боевой машине БМ-21Б современный комплекс средств связи и автоматизации «позволяет повысить эффективность управления, получать целеуказание и координаты о целях со всех источников информации – как с наземных разведывательных пунктов, так и с беспилотных летательных аппаратов, что соответственно повышает точность стрельбы». Также было отмечено, что дальность стрельбы РСЗО «БелГрад-2» составляет «до 20 км и спецснарядами – до 45 км».

Модернизированная боевая машина БМ-21Б РСЗО «БелГрад-2» впервые была продемонстрирована на выставке, проводившейся в рамках коллегии ГВПК комитета Республики Беларусь по итогам работы за 2020 год.

Предварительные испытания БМ-21Б были завершены в марте 2021 года, а государственные были проведены 1–18 июня того же года. В ходе последних новая разработка белорусских оружейников успешно прошла проверку и подтвердила соответствие заявленных разработчиком боевых, технических и эксплуатационных характеристик требованиям, изложенным заказчиком в тактико-техническом задании.

В том же месяце БМ-21Б была представлена в экспозиции 10-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021 (23–26 июня 2021 года, Минск), где она вызвала высокий интерес со стороны военных специалистов и журналистов.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.