«Можно укомплектовать в течение месяца». Когда ракеты «Сармат» встанут на боевое дежурство

Генерал Есин сообщил, что ракеты «Сармат» уже произведены «в должном количестве»

В России планируется выполнить до конца 2022 года второй испытательный пуск новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Как сообщает источник ТАСС, после оценки испытаний этого пуска будет принято решение о развертывании первого ракетного полка с «Сарматами». Бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин сообщил «Газете.Ru», что изделия уже готовы и после испытаний ракеты могут быть развернуты на боевом дежурстве в течение месяца.

О разработке российской МБР «Сармат» президент РФ Владимир Путин сообщил еще в марте 2018 года. Поступление этого ракетного комплекса несколько затянулось, в том числе из-за отсутствия ряда украинских комплектующих и использования новых технологических решений в производстве МБР на Красноярском механическом заводе, сказал «Газете.Ru» генерал-полковник Виктор Есин.

Сейчас «Сармат» находится в высокой степени готовности для заступления на боевое дежурство. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, испытания этой МБР завершатся в 2022 году. Первые из них успешно прошли 20 апреля, вторые, как сообщает источник ТАСС, близкий к военному ведомству, могут состояться еще до конца текущего года, после чего ими будет укомплектован первый ракетный полк РВСН.

«Согласно директиве Минобороны, принятие «Сарматов» на вооружение должно состояться до 31 декабря нынешнего года, - рассказал бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.

- Для постановки новых ракет на боевое дежурство практически все готово. Сами изделия уже произведены в должном количестве на «Красмаше» и ими в течение месяца можно укомплектовать ракетный полк.

Последний испытательный пуск необходим, чтобы отработать все системы управления, подготовить пункты боевого управления, дать практическую возможность расчетам ознакомиться с работой новых комплексов».

Предполагается, что первые серийные образцы «Сармата» будут поступать в 62-ю в Ужуре Красноярского края и в 13-ю ракетную дивизию в Ясном Оренбургской области.

«Это как раз профильные дивизии, где «Сарматы» сменят стоящие на вооружении еще с советских времен МБР «Воевода», - уточнил генерал Есин. - Это не значит, что поменяют все одноразово, а вначале на уровне одного полка, да и то постепенно, чтобы не отразилось на боеготовности ракетных соединений». К слову, для испытаний МБР «Сармат» возвели специальный полигон в районе поселка Северо-Енисейский в Красноярском крае, о чем говорил министр обороны Сергей Шойгу. А вот первый испытательный пуск был осуществлен с космодрома Плесецк.

РС-28 «Сармат» - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной МБР, способной нести ядерные заряды. Разрабатывался с 2000-х годов специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» в Челябинской области (г. Миасс). Назван в честь кочевых племен сарматов, которые в VI-IV вв. до н. э. населяли территории современных России, Украины и Казахстана.

Сама по себе ракета «Сармат» - это «болванка», носитель боезапаса, способная при весе 200 тонн иметь короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами противоракетной обороны.

Запускать ее можно как через Северный, так и через Южный полюса на неограниченную дальность. Но главный сюрприз, ее начинка, кроется внутри. Речь о гиперзвуковых боеголовках, известных под шифром Ю-71, получивших название «Авангард». Сейчас этими боеголовками частично оснащены МБР «Воевода». Каждая из десяти боевых частей, которыми оснащена МБР, обладает мощностью в 750 килотонн (мощность атомной бомбы «Малыш» сброшенной на Хиросиму составляла 18 килотонн).

Этот боевой блок развивает скорость до 28 Махов (примерно 7,5 километров в секунду). При этом аппарат летит по очень сложной траектории. По некоторым данным, Ю-71, поднятая на высоту в 100 километров, потом летит со скоростью пять-семь километров в секунду. Детальная информация о ходе работ, связанных с гиперзвуковым оружием, засекречена.

«Принятие на вооружение РВСН «Сармат» существенно повысит потенциал сил ядерного сдерживания нашей страны, обеспечит России превосходство в этой сфере как минимум на 30 лет, - считает генерал Виктор Есин. - К тому же эта МБР является чисто российской разработкой до последнего винтика, что позволяет говорить и о будущих перспективах развития подобных вооружений».

Виктор Сокирко