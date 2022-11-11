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Газета.ru

В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

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Флаги Украины и США
Флаги Украины и США.
Источник изображения: Николай Лазаренко/РИА "Новости"

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Соединенные Штаты в четверг, 10 ноября, объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, передает РИА Новости.

По его словам, в новый пакет военной помощи Киеву войдут ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, а также четыре системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

Как указал представитель Белого дома, эта помощь будет иметь "критически важное значение" в борьбе против "беспилотников".

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что поддержка Киева находится в интересах Соединенных Штатов, поэтому она будет только расти.

До этого аналитики Даррен Спинк и Лиам Гибсон в статье для The National Interest поделились мнением, что США придется сократить поставки оружия Украине, чтобы избежать военной катастрофы в Тайваньском проливе.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Антон Демидов

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