Опыт акционирования предприятий китайской оборонки

Структура авиапрома КНР много раз перестраивалась, пока не был создан единый холдинг AVIC. Фото Владимира Карнозова.

Разноцветные кошки, которые действительно ловят мышей

Одним из основных условий успешного функционирования предприятия является наличие достаточного количества финансовых средств для модернизации производственных фондов, разработки новой продукции, расширения производственных мощностей. Недостаток инвестиций отражается на конкурентоспособности и качестве продукции.

В связи с этим проблема привлечения инвестиций является актуальной для всех предприятий, и особенно предприятий промышленного сектора. Промышленные предприятия отличаются относительно низкой рентабельностью, и для повышения эффективности им необходимы долгосрочные кредиты.

Важное значение в качестве метода привлечения финансовых средств имеет процесс акционирования – то есть преобразование предприятия в акционерную компанию путем эмиссии акций. Акционирование – это эффективный метод реструктуризации предприятия, при котором появляется возможность в короткие сроки сконцентрировать значительные финансовые ресурсы для реализации крупных проектов и модернизации производственной базы.

В случае предприятий оборонной промышленности встает вопрос о сохранении над предприятием государственного контроля. Он решается посредством закрепления государственных пакетов акций.

Мировая практика работы акционерных компаний показала, что акционирование является наиболее приемлемой формой реорганизации государственной собственности и привлечения дополнительного капитала. При этом акционерная форма организации производства наиболее эффективна для крупных промышленных предприятий, и поэтому является для них наиболее перспективной.

ПО ПУТИ К РЫНКУ

Необходимость развития акционерных форм предприятий в Китайской Народной Республике возникла в ходе проведения экономических реформ в конце 1990-х годов. Руководство страны активно проводило исследования по созданию системы социалистической экономики с китайской спецификой, изучив опыт других государств и учитывая общеполитическую обстановку в стране.

Одним из наиболее значимых направлений перехода от плановой экономики к рыночной стала реформа государственных предприятий. Перед правительством страны возникла необходимость проведения экспериментов по постепенному продвижению государственных предприятий к рынку, преобразовывая их в действительные субъекты рыночных отношений.

Перевод на рыночные принципы функционирования государственных предприятий предусматривал:

– обеспечение возможности предприятию обходиться без прямого государственного финансирования;

– создание условий, при которых предприятие не на основании директивных указаний, а само по себе заинтересовано в повышении эффективности производства с целью получения максимальной прибыли;

– стимулирование предприятий в использовании части прибыли для расширения и/или диверсификации производства с целью обеспечения устойчивости в рыночных условиях;

– обеспечение заинтересованности предприятий в достижении преимуществ на рынке за счет высокого качества своей продукции;

– сохранение для государства возможности участия в определении направлений развития предприятий.

На начальном этапе (1984–1991) процесс акционирования характеризовался отсутствием единой соответствующей нормативной базы, достаточного опыта и знаний о данном процессе и в целом носил экспериментальный характер. Не были определены границы имущественного права. Механизм управления предприятиями был несовершенным. На практике в этот период только около 120 государственных предприятий были преобразованы в акционерные компании.

В последующем (с 1992 года) количество предприятий, выпустивших собственные акции, резко возросло. Прежде всего это связано с созданием законодательной и правовой базы реорганизации предприятий. В начале 1990-х годов были опубликованы правила регулирования рынка ценных бумаг. В ноябре 1993 года был разработан и утвержден «Закон КНР о компаниях». Основные положения этого закона посвящены процессу преобразования государственных предприятий в различные организационно-правовые формы, такие как акционерные общества закрытого и открытого типов, общества с ограниченной ответственностью и другие.

ОБОРОННАЯ СПЕЦИФИКА

С начала 1990-х годов наряду с гражданским сектором в процесс акционирования стали вовлекаться предприятия оборонной промышленности. Идеологически этот процесс опирался на известный лозунг китайского лидера Дэн Сяопина: «Неважно какого цвета кошка – лишь бы она ловила мышей». Но предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разумеется, имели свою специфику.

Существовавшие ранее или вновь образованные предприятия, производившие преимущественно или только продукцию гражданского назначения, были акционированы и в той или иной форме приватизированы. Предприятия, специализирующиеся на производстве военной продукции, остались государственными унитарными предприятиями. Их деятельность была коммерциализирована, и они были преобразованы в государственные компании.

Создание акционерных компаний и коммерциализация деятельности предприятий рассматривались в качестве важного фактора содействия технической реконструкции и финансовому оздоровлению хозяйствующих субъектов и военной экономики в целом. Однако новые формы собственности и организации производства в военной промышленности потребовали изменения механизма управления оборонными предприятиями.

Для обеспечения эффективного управления предприятиями различных форм собственности были образованы государственные отраслевые корпорации холдингового типа. В их состав вошли все предприятия соответствующего отраслевого профиля.

В процессе реформы системы управления на отраслевом и производственном уровнях важное значение придавалось децентрализации управления, расширению полномочий компаний, уменьшению централизованного контроля за решениями, принятыми руководством предприятий. Подобный подход способствовал росту ответственности руководства низшего звена за прибыли и убытки предприятия.

В первую очередь на фондовые рынки страны стали выходить военно-промышленные предприятия с продукцией конверсионного производства. Так, в 1993 году компания судостроительной корпорации впервые разместила свои акции на Шанхайской фондовой бирже. Затем в период 1995–1997 годов на рынок вышли предприятия китайской отраслевой корпорации по производству вооружений, а также первой и второй авиационных корпораций.

В 1999 году на внутреннем рынке Китая впервые были размещены акции предприятия ОПК, которое производило продукцию двойного назначения. А уже в 2004 году акции военного предприятия появились на фондовой бирже в Гонконге, то есть стали доступны иностранным инвесторам. В том же году Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности (ГУОНТП) и Национальный комитет реформ и развития совместно опубликовали «Программу развития оборонной науки, техники и промышленности», в которой четко указали основные направления реорганизации предприятий военной промышленности, наладивших выпуск продукции двойного назначения.

ТИПЫ КОМПАНИЙ И ВИДЫ АКЦИЙ

В настоящее время основу оборонной промышленности Китая составляют акционерные компании различных типов: компании со 100% государственным капиталом, акционерные компании с принадлежащим государству контрольным пакетом акций (более 50%), компании с блокирующим пакетом акций у государства (меньше 50%, но больше, чем у остальных акционеров) и компании с государственным участием.

К компаниям со 100% государственным капиталом относятся отраслевые корпорации (военно-промышленные группы) и их дочерние компании, занятые исключительно производством вооружений и военной техники (ВВТ) либо располагающие уникальным узкоспециализированным оборудованием. Такие предприятия сохраняются полностью в государственной собственности, а в результате коммерциализации обеспечивается стимулирование их предпринимательской деятельности.

В остальные типы преобразуются предприятия, на которых налажено конверсионное производство либо осуществляется выпуск продукции двойного назначения.

В настоящее время все 10 отраслевых корпораций военной промышленности имеют акционерные дочерние компании, акции которых размещены на фондовых биржах Шанхая, Шэньчжэня или Гонконга.

Китайские акционерные компании могут размещать акции типа «А» и типа «Н». Акции типа «А» изначально предназначались только для внутреннего рынка Китая без права реализации иностранным инвесторам.

Однако с 2002 года в нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность с ценными бумагами в Китае, были внесены поправки, предоставившие возможность иностранным инвесторам приобретать акции типа «А» на внутреннем рынке Китая через систему «квалифицированных иностранных институциональных инвесторов». В то же время сохраняются ограничения в сфере конвертации акций типа «А» в доллары США, что создает определенные сложности для зарубежных инвесторовэ.

Акции типа «Н» размещаются на Гонконгской фондовой бирже и могут свободно приобретаться иностранными инвесторами. Наличие у военно-промышленной компании акций типа «Н» свидетельствует о ее полной открытости для иностранных инвестиций.

РОСТ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

Государство оказывает поддержку процессу акционирования предприятий военной промышленности. За последние годы правительством страны был принят ряд нормативно-правовых актов, систематизирующих процесс преобразования предприятий ОПК в акционерные компании.

В 2007 году ГУОНТП опубликовал «Временное положение по реформе системы акционирования предприятий военной промышленности» и «Положение об участии посреднических структур в процессе реформирования предприятий военной промышленности и их выхода на фондовый рынок».

Позже, в 2011 году Центральный военный совет КНР утвердил «Постановление о создании и совершенствовании научно-производственной системы военной промышленности на основе интеграции военного и гражданского». В том же году ГУОНТП в «Плане развития центральных предприятий на 12-ю пятилетку» определил основные направления оптимизации и реорганизации центральных предприятий.

Таким образом, в ходе экономической реформы в Китае проведена масштабная реорганизация государственных предприятий. Основной формой структурных преобразований государственных предприятий, в том числе предприятий военной промышленности, стало акционирование, которое проводилось под контролем и при поддержке государства.

Акционирование предприятий военной промышленности позволило повысить их эффективность в условиях рыночных отношений, стало источником дополнительного финансирования научно-исследовательской и производственной деятельности, а также существенно расширило возможности китайского ОПК по привлечению передовых зарубежных технологий.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.