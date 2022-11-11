Летчики есть, но их не хватает

С момента образования учебное заведение Летно-исследовательского института выпустило 811 пилотов, том числе семь в 2022 году. Фото Валерия Агеева.

Семь выпускников школы испытателей в Жуковском пополнили ряды высокопрофессиональных авиаторов

Системный кризис, поразивший отечественную авиацию на рубеже веков, частично преодолен. К числу успехов самолетостроителей новой России относится программа истребителя пятого поколения Су-57, по праву входящего в число самых совершенных крылатых машин мира. В нем применены передовые конструкционные материалы, цифровые системы, программное обеспечение, обеспечен режимы сверхманевренности, сверхзвукового крейсерского полета без использования форсажа, размещение средств поражения внутри планера.

Весомый вклад в создание и отработку Су-57 и его систем внесли специалисты Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова. Активное участие в работе принимали летчики-испытатели, выпускники знаменитой Школы летчиков-испытателей (ШЛИ) имени Федотова. Недавно этому уникальному учебному заведению, одной из двух школ, осуществляющих в России (и ранее в СССР) подготовку летчиков-испытателей, штурманов-испытателей и ведущих инженеров по летным испытаниям авиационной техники, исполнилось 75 лет.

Ключевым событием юбилея стало издание документальной книги про уникальное учебное заведение с полными списками всех выпускников за все время существования школы, с биографиями всех начальников ШЛИ и наиболее знаменитых ее воспитанников. Руководители и сотрудники ШЛИ, выпускники разных лет, почетные гости собрались 21 октября в Доме культуры г. Жуковский. На встрече отмечалось, что за 75 лет существования из стен заведения было выпущено 811 летчиков, прошедших полный курс обучения. Среди выпускников ШЛИ – Герои Советского Союза и Российской Федерации, заслуженные летчики-испытатели и штурманы-испытатели СССР и РФ, летчики-космонавты СССР. Более 11 тыс. авиационных специалистов различного профиля прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Выпускники ШЛИ первыми подняли в небо и дали путевку в жизнь таким высококлассным образцам вооружения, как самолеты Ан-22, Ан-124, Ил-80, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, Су-15, Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34, Ту-22М3, Ту-160, Як-38 и Як-130, вертолеты Ка-27, Ка-29, Ка-50, Ми-14, Ми-26 и Ми-28. Многие из них состоят на вооружении до сих пор.

Эффективная деятельность и развитие отечественного авиапрома с обеспечением выхода на лидирующие позиции на мировом авиационном рынке невозможны без экспериментальной авиации. А ее деятельность должна обеспечиваться кадрами специалистов-испытателей.

В настоящее время Школа летчиков-испытателей ЛИИ имени Громова является единственным учебным заведением в России, выполняющим государственную функцию по подготовке авиационного персонала экспериментальной авиации для предприятий и организаций авиационной промышленности, создающих новую отечественную авиационную технику гражданского и военного назначения.

Как утверждал руководитель ШЛИ в 2013–2020 годах, заслуженный летчик-испытатель Александр Крутов, сегодня учебное заведение ощущает острые проблемы по двум направлениям: низкий уровень подготовки летчиков, поступающих на учебу, и отсутствие государственного финансирования. В советское время ШЛИ самостоятельно отбирала летчиков для обучения по специальности «испытатель». Причем отбирала жестко – претендент должен был обладать отличными навыками пилотирования и при этом быть не старше 28 лет (в исключительных случаях допускался прием 30-летнего летчика). Сейчас руководство ШЛИ вынуждено без конкурса принимать на учебу тех кандидатов, которых направляет то или иное авиастроительное предприятие.

Среди абитуриентов подавляющее большинство составляют кандидаты, возраст которых превышает 40, а иногда и 50 лет. Это связано с тем, что обучение финансируется не из государственного бюджета, а за счет фирмы-заказчика. Вот несколько цифр. Обучение в ШЛИ обходится в 6–7 млн руб. Для конструкторских бюро цифра увеличивается до 20 млн руб., потому что летчик-испытатель КБ проходит подготовку на пяти летательных аппаратах разных типов.

Многие летательные аппараты в парке ШЛИ подходят к окончанию сроков эксплуатации, что сказывается на уровне подготовки летчиков. Если во времена Советского Союза слушатели ШЛИ осваивали до 15 типов летательных аппаратов, сегодня – в три раза меньше.

Зарубежные аналоги ШЛИ финансируются из бюджетов своих государств. Это и американские школы летчиков-испытателей ВВС (авиабаза Эдвардс), и ВМС (авиабаза Патаксент-ривер), и Королевская школа летчиков-испытателей Великобритании, и французская летная школа EPNER. Несколько лет назад собственную школу летчиков-испытателей основал Китай.

Как рассказывает Евгений Пушкарский, гендиректор АО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова», для эффективного обеспечения деятельности экспериментальной авиации до 2025 года ШЛИ предстоит подготовить авиационный персонал для испытаний новейшей отечественной авиатехники (Ка-62, МС-21, Як-152, Ил-96-400, Ил-112, Ил-114, ПАК ДА и др.), для предъявительских и приемо-сдаточных летных испытаний серийных воздушных судов, планируемых к выпуску, для летных испытаний (облетов) эксплуатируемых воздушных судов государственной и гражданской авиации после заводского ремонта, а также для опережающих летных исследований.

Однако темпы выпуска слушателей ШЛИ не поспевают за потребностями. Сегодня в российском авиапроме работают около 200 летчиков-испытателей. При этом 60% из них старше 50 лет. Аналогично дело обстоит и с инженерными кадрами: 70% из них старше 50 лет. С учетом планируемых показателей Государственной программы РФ «Развитие авиационной промышленности до 2025 года» потребность в количестве авиаперсонала для экспериментальной авиации в ближайшее время должна увеличиться в полтора раза.

Необходимо выпускать ежегодно не менее 20 летчиков-испытателей, несколько меньшее число штурманов-испытателей, до 100 человек ведущих инженеров по испытаниям и почти столько инженеров по эксплуатации самолетов и других специалистов. В 2022 году подготовлено семь летчиков-испытателей. Если срочно не увеличить выпуск слушателей ШЛИ, это вызовет дефицит квалифицированного авиационного персонала средней возрастной категории. Поэтому необходимо принять срочные меры по совершенствованию подготовки в требуемых объемах летчиков-испытателей и других специалистов для экспериментальной авиации.