О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне

Каждый шестой из 300 тысяч призванных в армию уже участвует в боевых действиях

Совершая рабочую поездку в Тверскую область, президент России Владимир Путин высказал намерение лично обсудить с населением страны вопросы поддержки резервистов, пополнивших ряды действующей армии в рамках частичной мобилизации. По его словам, сегодня в зоне специальной операции (СВО) на Украине находятся около 80 тыс. мобилизованных, включая почти 50 тыс. непосредственно участвующих в боевых действиях. «Необходимо проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились», – подчеркнул глава государства. Тема обсуждалась на встрече в Завидове с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Тот рассказал президенту о своих визитах на пункты сбора резервистов, а также о решении региональных властей выплатить из собственных средств каждому мобилизованному по 150 тыс. руб. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – отреагировал Путин.

Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что обещанная встреча будет проведена в формате отдельного мероприятия. Путин попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных и отметил, что важно собирать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению», а также озвучивать предложения на этот счет. По инициативе властей региона телефонная линия 122 была расширена и профилирована на консультации по теме работы военкоматов, а также использована для сбора информации и замечаний по проведению призывной кампании. Благодаря этой линии из пунктов сбора были возвращены более сотни жителей Тверской области: их здоровье или социальный статус посчитали уважительной причиной для отсрочки от воинской службы.

В настоящее время весь накопленный массив данных дополнительно изучается юристами с целью обобщить его и выработать рекомендации по изменению соответствующих федеральных законов и нормативных актов.

Положение в зоне проведения спецоперации на Украине характеризуется стабилизацией линии фронта на всем протяжении в 1100 км. Осеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдыхается по причине огромных потерь в авиации и бронетехнике. Они компенсируются поставками с Запада не более чем на 10–15%. Вместе с тем на фронте отмечается появление подразделений ВСУ, практически полностью переоснащенных на технику, поставленную странами НАТО.

Нанеся в октябре ряд массированных ракетных ударов по критическим объектам украинской инфраструктуры, с началом ноября российская сторона снизила интенсивность огневого воздействия. МО РФ проводит оценку причиненного противнику ущерба, проводя дополнительные авиационные налеты, только когда необходимо гарантированное выведение из строя конкретного объекта железнодорожной или энергетической сети. Вместе с тем назначенный в октябре командующий войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин не торопится с переходом от обороны к наступлению.

Относительное затишье на фронте дает шанс дипломатии. На этот раз инициатором выступает Джоко Видодо. Индонезийский президент позвонил своему российскому коллеге 2 ноября. Обсуждалась проблематика предстоящего 15–16 ноября саммита G20 на острове Бали с акцентом на продовольственную безопасность. Путин дал понять свой настрой на мирные договоренности. Ради этого вновь разблокирован вывоз украинского зерна из Одессы, Николаева и других черноморских портов. По факту Москва отказалась от ответного удара за дерзкую атаку 16 украинских беспилотных аппаратов 29 октября по кораблям ВМФ России в Севастополе. Заметим, что данный вопрос даже не поднимался на встрече президента РФ с городским главой Михаилом Развожаевым 2 ноября.

В тот же день Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, проинформировав собеседников о данном МО РФ указании «возобновить полноценное участие в зерновой сделке» с оговоркой, что Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений при нарушении гарантий, данных Киевом турецкому правительству.

Следующее важное мероприятие – совещание с членами Координационного совета (КС) при правительстве РФ по обеспечению потребностей действующей армии. В отличие от подробнейшего освящения первого КС 25 октября, вторая встреча 2 ноября прошла за закрытыми дверьми. Во вступительной речи Путин лишь констатировал сам факт налаживания совещаний КС в еженедельном формате с задачей «оперативно решать возникающие вопросы» по организации координированной работы отдельных экономики ради обеспечения бесперебойного материально-технического снабжения воинских соединений в районе спецоперации. «Уже сформированы необходимые организационные механизмы для выстраивания повседневной работы», – сказал Верховный главнокомандующий, подчеркнув необходимость слаженных действий оборонно-промышленного комплекса с системой транспорта, регионами, различными министерствами и ведомствами. «Эта работа должна строиться не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям, – пояснил Путин. – Обстановка требует от нас работы в совершенно другом режиме, нацеленном на конкретный результат». Глава государства привлек внимание правительства к экипировке военнослужащих с учетом их требований, в том числе по медицинской аптечке (к составу которой фронтовиками высказывались существенные замечания). Президент снова призвал членов кабинета министров поддерживать конкуренцию между производителями и разработчиками ради повышения эффективности экономики и постоянного совершенствования вооружения, военной и специальной техники.

Перевод производства на военные рельсы происходит на фоне падения экономических показателей. Согласно подсчетам Министерства экономического развития, они оказались хуже прогнозных. Рассчитанное по формуле «год к году», падение в августе составило 4%, сентябре – 5%. Между тем министерский прогноз предполагал сокращение ВВП по итогам года на 2,9%. H

Владимир Карнозов