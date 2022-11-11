Войти
Независимое военное обозрение

О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне

888
1
0
Региональные власти изыскивают средства на обеспечение мобилизованных всем необходимым. Фото Reuters
Региональные власти изыскивают средства на обеспечение мобилизованных всем необходимым. Фото Reuters.

Каждый шестой из 300 тысяч призванных в армию уже участвует в боевых действиях

Совершая рабочую поездку в Тверскую область, президент России Владимир Путин высказал намерение лично обсудить с населением страны вопросы поддержки резервистов, пополнивших ряды действующей армии в рамках частичной мобилизации. По его словам, сегодня в зоне специальной операции (СВО) на Украине находятся около 80 тыс. мобилизованных, включая почти 50 тыс. непосредственно участвующих в боевых действиях. «Необходимо проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились», – подчеркнул глава государства. Тема обсуждалась на встрече в Завидове с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Тот рассказал президенту о своих визитах на пункты сбора резервистов, а также о решении региональных властей выплатить из собственных средств каждому мобилизованному по 150 тыс. руб. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – отреагировал Путин.

Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что обещанная встреча будет проведена в формате отдельного мероприятия. Путин попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных и отметил, что важно собирать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению», а также озвучивать предложения на этот счет. По инициативе властей региона телефонная линия 122 была расширена и профилирована на консультации по теме работы военкоматов, а также использована для сбора информации и замечаний по проведению призывной кампании. Благодаря этой линии из пунктов сбора были возвращены более сотни жителей Тверской области: их здоровье или социальный статус посчитали уважительной причиной для отсрочки от воинской службы.

В настоящее время весь накопленный массив данных дополнительно изучается юристами с целью обобщить его и выработать рекомендации по изменению соответствующих федеральных законов и нормативных актов.

Положение в зоне проведения спецоперации на Украине характеризуется стабилизацией линии фронта на всем протяжении в 1100 км. Осеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдыхается по причине огромных потерь в авиации и бронетехнике. Они компенсируются поставками с Запада не более чем на 10–15%. Вместе с тем на фронте отмечается появление подразделений ВСУ, практически полностью переоснащенных на технику, поставленную странами НАТО.

Нанеся в октябре ряд массированных ракетных ударов по критическим объектам украинской инфраструктуры, с началом ноября российская сторона снизила интенсивность огневого воздействия. МО РФ проводит оценку причиненного противнику ущерба, проводя дополнительные авиационные налеты, только когда необходимо гарантированное выведение из строя конкретного объекта железнодорожной или энергетической сети. Вместе с тем назначенный в октябре командующий войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин не торопится с переходом от обороны к наступлению.

Относительное затишье на фронте дает шанс дипломатии. На этот раз инициатором выступает Джоко Видодо. Индонезийский президент позвонил своему российскому коллеге 2 ноября. Обсуждалась проблематика предстоящего 15–16 ноября саммита G20 на острове Бали с акцентом на продовольственную безопасность. Путин дал понять свой настрой на мирные договоренности. Ради этого вновь разблокирован вывоз украинского зерна из Одессы, Николаева и других черноморских портов. По факту Москва отказалась от ответного удара за дерзкую атаку 16 украинских беспилотных аппаратов 29 октября по кораблям ВМФ России в Севастополе. Заметим, что данный вопрос даже не поднимался на встрече президента РФ с городским главой Михаилом Развожаевым 2 ноября.

В тот же день Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, проинформировав собеседников о данном МО РФ указании «возобновить полноценное участие в зерновой сделке» с оговоркой, что Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений при нарушении гарантий, данных Киевом турецкому правительству.

Следующее важное мероприятие – совещание с членами Координационного совета (КС) при правительстве РФ по обеспечению потребностей действующей армии. В отличие от подробнейшего освящения первого КС 25 октября, вторая встреча 2 ноября прошла за закрытыми дверьми. Во вступительной речи Путин лишь констатировал сам факт налаживания совещаний КС в еженедельном формате с задачей «оперативно решать возникающие вопросы» по организации координированной работы отдельных экономики ради обеспечения бесперебойного материально-технического снабжения воинских соединений в районе спецоперации. «Уже сформированы необходимые организационные механизмы для выстраивания повседневной работы», – сказал Верховный главнокомандующий, подчеркнув необходимость слаженных действий оборонно-промышленного комплекса с системой транспорта, регионами, различными министерствами и ведомствами. «Эта работа должна строиться не по каким-то бюрократическим нормативам и инструкциям, – пояснил Путин. – Обстановка требует от нас работы в совершенно другом режиме, нацеленном на конкретный результат». Глава государства привлек внимание правительства к экипировке военнослужащих с учетом их требований, в том числе по медицинской аптечке (к составу которой фронтовиками высказывались существенные замечания). Президент снова призвал членов кабинета министров поддерживать конкуренцию между производителями и разработчиками ради повышения эффективности экономики и постоянного совершенствования вооружения, военной и специальной техники.

Перевод производства на военные рельсы происходит на фоне падения экономических показателей. Согласно подсчетам Министерства экономического развития, они оказались хуже прогнозных. Рассчитанное по формуле «год к году», падение в августе составило 4%, сентябре – 5%. Между тем министерский прогноз предполагал сокращение ВВП по итогам года на 2,9%. H


Владимир Карнозов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
28.10.2020
Не числом, а уменьем
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
20.02.2016
Неколокольные интересы России
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
17.09.2014
Обратный отсчет
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
1 комментарий
№1
Удалено / Спам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 07:05
  • 37607
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.11 05:07
  • 103
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 12.11 01:16
  • 67
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 11.11 23:29
  • 3
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра
  • 11.11 21:20
  • 1
Правительство России ввело санкции против 74 иностранных оборонных компаний
  • 11.11 17:11
  • 2
Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными
  • 11.11 13:37
  • 1
Япония планирует модернизировать ЗРК "Тип-03"
  • 11.11 12:04
  • 0
Любовный треугольник Польши, США и Украины закончится для последней потерей западных земель
  • 11.11 01:48
  • 1
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии
  • 11.11 01:46
  • 1
О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»