Войти
РИА Новости

Рогозин сообщил о прошедших в ДНР испытаниях "умного прицела" для минометов

589
0
+2
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос

Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин: в ДНР прошли испытания "умного прицела" для минометов

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил об успешных испытаниях "умного прицела" для минометов, прошедших в ДНР.

"Сегодня на Донбассе наша техническая группа Учебного центра "Царские волки" совместно с бойцами 1-го Армейского корпуса ДНР завершила с положительным результатом испытания "умного прицела" для минометов", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.



По его словам, вскоре новая технология покажет себя в бою по всей линии фронта.

В опубликованном видео Рогозин рассказал, что миномёты калибром 82 и 120 миллиметров в Донбассе называют "трубой". "Провели контрольные выстрелы, попадание точное, в армии это ждут ... Будем планировать на ближайшие недели и месяцы испытания и других комплексов, разработанных в нашем учебном центре", - добавил он.

Рогозин поблагодарил военнослужащих 1-го Армейского корпуса ДНР и технических специалистов центра "Царские волки" за организацию испытаний на полигоне.

Как рассказал боец ДНР с позывным "Брат", разработка позволяет намного быстрее занять огневую позицию, прицел таким образом сложнее сбить, кроме того, на позиции не нужно иметь буссоль - артиллерийский прибор для ориентирования орудий и измерения расстояний.

На груди у Рогозина шеврон Союза добровольцев Донбасса.

Рогозин до 15 июля 2022 года занимал пост главы "Роскосмоса". После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о новом назначении Рогозина появится в обозримом будущем. В сентябре газета "Ведомости" со ссылкой на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ, сообщила о планах создания в России Крымского округа, полпредом в котором может стать Рогозин. Как заявил потом Песков, подобные указы никогда не анонсируются.

В конце октября Рогозин выложил в своем Telegram-канале фотографии, на которых он в боевой экипировке и с оружием в руках запечатлен с командирами батальонов ДНР. Также Рогозин рассказал РИА Новости, что для радиообмена в зоне спецоперации взял себе позывной "Космос". Позднее он сообщил, что объехал различные участки фронта, оценил оснащение бойцов и заявил, что те "рвутся в наступление".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
28.02.2022
"Роскосмос" закупит у Китая микроэлектронику, поставки который попали под санкции
26.03.2021
Рогозин заявил, что не менее шести пусков с космодрома Восточный запланировано в 2021 году
12.01.2021
Элементы ракеты "Амур-СПГ" будут использоваться в новой сверхтяжелой ракете - Рогозин
22.11.2019
В дирекции Восточного не стали комментировать возбуждение еще двух уголовных дел
24.09.2019
Расследование причин появления отверстия в "Союзе" не завершено - Роскосмос
20.07.2018
Глобальный космический интернет от "Роскосмоса" станет целевой программой
11.05.2016
Тяжелая ракета нелегкой судьбы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 07:05
  • 37607
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.11 05:07
  • 103
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 12.11 01:16
  • 67
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 11.11 23:29
  • 3
Воля для маневра: почему ВС РФ уходят с правобережья Днепра
  • 11.11 21:20
  • 1
Правительство России ввело санкции против 74 иностранных оборонных компаний
  • 11.11 17:11
  • 2
Владимир Путин поручил создать механизм обмена данными между производителями вооружений и военными
  • 11.11 13:37
  • 1
Япония планирует модернизировать ЗРК "Тип-03"
  • 11.11 12:04
  • 0
Любовный треугольник Польши, США и Украины закончится для последней потерей западных земель
  • 11.11 01:48
  • 1
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии
  • 11.11 01:46
  • 1
О проблемах мобилизованных заговорили на президентском уровне
  • 10.11 17:57
  • 2323
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.11 15:17
  • 3
Путин готовится испытать ядерную ракету, которая поразит Великобританию за шесть минут
  • 10.11 11:18
  • 7
Путин подписал закон о запрете раскрывать методы работы спецслужб
  • 09.11 20:31
  • 1
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка дроном-камикадзе
  • 09.11 20:31
  • 3
Более 1000 инженеров, айтишников и стартаперов захотели разместиться в «ЧВК Вагнер Центре»