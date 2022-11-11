Спикер командования ВВС Украины: Россия накапливает ракеты для массированного удара

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Массированные удары, которые ВС РФ начали наносить по украинской энергетической инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, в последние пару недель в значительной мере стихли.

Нет, отдельные военные и инфраструктурные объекты, конечно, из строя выводятся. В основном для этого используются БПЛА «Герань-2». Однако той сокрушительной мощи атак, которая наблюдалась в середине прошлого месяца уже нет.

В связи с этим на Украине выдвигают самые различные предположения, начиная от «у России закончились ракеты» и заканчивая «закулисными переговорами».

В свою очередь, спикер командования ВВС ВСУ Юрий Игнат считает, что Россия накапливает ракеты для очередного массированного удара, главной целью которого является окончательное уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил в ходе телемарафона.

Стоит отметить, что нечто подобное в одном из своих видео озвучил и советник офиса Зеленского Алесей Арестович. Он считает, что массированные ракетные удары по территории Украины могут возобновиться уже через пару-тройку недель, после якобы закупки Россией иранских ракет.

Впрочем, готовятся власти нашей «западной соседки» не только к атаке с воздуха. В недавнем сообщении Генштаба ВСУ говорится, что в случае наступления ВС РФ с территории Белоруссии, украинская армия применит все средства для ведения активной обороны, начиная от фортификационных сооружений и заканчивая минными полями, а также использованием фугасов.