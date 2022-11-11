Испания поставит Украине дополнительные ЗРК Hawk по просьбе НАТО

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Испания поставит Украине дополнительные зенитные комплексы Hawk в ответ на просьбу НАТО. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время встречи с украинскими военными, проходящими обучение на испанской территории.

Мадрид принял решение выполнить просьбу НАТО и отправить на Украину еще два зенитных комплекса Hawk в придачу к уже переданным четырем. Таким образом у Киева будет шесть ЗРК MIM-23 Hawk, принятых на вооружение американской армии в 1960 году. Комплекс неоднократно модернизировался и стоял на вооружении Армии США до 1994 года, а Корпуса морской пехоты до 2002 года.

Еще две пусковые установки будут отправлены именно потому, что об этом нас попросили с НАТО для помощи Украине (...) Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны

- заявила Роблес.

Кроме поставки самих комплексов, Испания обучит украинских военных их применению, так же как и на ЗРК Aspide.

Между тем Великобритания заявила о планах отправить на Украину 1 тысячу зенитных ракет, каких именно не раскрывается, но уточняется, что к уже поставленным зенитным комплексам. Таким образом Лондон намерен помочь Киеву бороться с российскими беспилотниками и ракетами, наносящими удары по критически важной инфраструктуре. Поставка проводится по просьбе Киева.

Обязательства предоставить еще сотни ракет класса "земля-воздух" является продолжением нашей оборонной поддержки Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконного поражения критически важных объектов национальной инфраструктуры

- заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.