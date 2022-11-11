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Военное обозрение

Американская разведка считает, что Россия якобы готовит испытания морского беспилотника «Посейдон»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные могут провести испытания "ядерной торпеды", имея в виду морской беспилотник "Посейдон", американская разведка отмечает подготовку надводных кораблей и подводных лодок к испытанию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на некоего высокопоставленного американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Американская разведка, как утверждает этот самый чиновник, в последнее время наблюдала подготовку российских военных кораблей к "возможному" испытанию "ядерной торпеды". Такой вывод был сделан после того, как в группе была замечена российская атомная подводная лодка специального назначения "Белгород", являющаяся носителем морских беспилотников "Посейдон". Однако отряд кораблей вместе с субмариной вернулся к местам дислокации, не проведя никаких испытаний.

По мнению американцев, помешать испытаниям "ядерной торпеды" русским могли помешать "технические трудности", якобы возникшие из-за введенных против России западных санкций. Как утверждается, Россия в настоящее время не может производить высокотехнологичное вооружение, что будто бы подтверждают военные действия на Украине, куда вторглись "плохо обученные и недостаточно оснащенные" российские войска.

Теперь в Вашингтоне опасаются, что Россия в ближайшее время снова попытается испытать "Посейдон", но надеются, что этому может помешать лед, покрывающий морские полигоны Северного флота. В то же время американцы не верят, что испытания будут связаны с реальным ядерным взрывом.

Тема возможных испытаний морских беспилотников "Посейдон" довольно активно обсуждается в НАТО, силы и средства альянса стараются отследить все перемещения подлодки "Белгород", являющейся носителем "ядерных торпед", как их называют на Западе.

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