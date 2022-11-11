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ТАСС

В Туркмении приступили к планированию проекта второго спутника связи

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Флаг страны Туркменистан.

По словам генерального директора Национального спутникового агентства "Туркмен Хемрасы" Батыра Ораздурдыева, планируется увеличить его технические возможности за счет использования современных космических технологий

АШХАБАД, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Туркмении работают над проектом второго спутника связи. Об этом сообщил генеральный директор Национального спутникового агентства "Туркмен Хемрасы" Батыр Ораздурдыев.

"Спутник связи "ТуркменАлем" уже отработал половину срока службы. Мы приступили к планированию проекта второго спутника связи. <…> Планируется увеличить его технические возможности за счет использования современных космических технологий, сохраняя действующую полосу частот спутника связи, <…> посредством использования дополнительных частот планируется расширить зону покрытия, а также планируется провести модернизацию наземной инфраструктуры. Мы планируем организовать встречу с целью тщательного изучения технических возможностей компаний, производящих спутники связи и предоставляющих частотный план", - сказал он на конференции "Туркментел-2022".

Ораздурдыев добавил, что реализация данного проекта включена в программу президента Туркмении Сердара Бердымухамедова по социально-экономическому развитию страны на 2022-2028 годы.

Туркменский телекоммуникационный космический аппарат "ТуркменАлем" выведен на орбиту 28 апреля 2015 года американской ракетой Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Срок его службы - 15 лет. Спутник был произведен франко-итальянской компанией Thales Alenia Space.

Конференция "Туркментел-2022" проходит в Ашхабаде 10-11 ноября. Ее пленарной темой стало развитие информационно-коммуникационных технологий как ключевого фактора цифровизации социально-экономический сферы Туркмении. На конференции выступают участники отрасли из Туркмении, России, Китая, Финляндии, Азербайджана и других стран. 

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