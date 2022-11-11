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ТАСС

Вучич признал, что ошибся в своих прогнозах по обороне Херсона

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Президент Сербии ранее заявил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине, и сравнил ее со Сталинградской битвой

БЕЛГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил в четверг, что ошибся в своих прогнозах по обороне Херсона.

"Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, что я ошибся", - сказал сербский лидер журналистам в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Его выступление транслировал телеканал TV Pink.

"Нам это показывает, что мы должны понимать, что мы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, в военном смысле мы должны сами о себе заботиться, если хотим сохранить свой военный нейтралитет", - отметил Вучич.

7 ноября Вучич заявил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине, и сравнил ее со Сталинградской битвой.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано в том числе с угрозой изоляции группировки из-за затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - уже эвакуировались с правого берега. 

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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
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