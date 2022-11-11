Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер в интервью швейцарской газете "Tages Anzeiger" заявил, что Катар получил право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году при политическом давлении со стороны Франции и в частности, в обмен на закупку во Франции истребителей Dassault Rafale.

Два истребителя Dassault Rafale ВВС Катара - одноместный Rafale EQ (бортовой номер QA223) и двухместный Rafale DQ (бортовой номер QA204) - в ходе совместных американо-катарских учений Sky Shield, 28.12.2020 (с) Trevor T. McBride / ВВС США

Согласно изложению этого интервью в газете "Ведомости", бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер назвал обстоятельства, при которых Катар получил право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 г. Слова 86-летнего Блаттера приводит швейцарская газета "Tages Anzeiger".

Россия и Катар были выбраны в качестве хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно на конгрессе ФИФА в декабре 2010 г. В тот момент Блаттер возглавлял ФИФА. Он заявил, что отдать чемпионат мира в 2022 г. планировалось Америке.

"[Катар] это слишком маленькая страна для такого большого события, как футбол и чемпионат мира, - сказал Блаттер. - Выбор Катара был ошибкой. В то время мы договорились в исполкоме, что Россия будет проводить чемпионат мира по футболу в 2018 г., а США - в 2022 г. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических противника организовали чемпионат мира один за другим".

По словам Блаттера, на выбор Катара повлиял голос тогдашнего главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, на которого в свою очередь повлиял президент Франции тех лет Николя Саркози.

"За неделю до конгресса ФИФА 2010 г. Мишель Платини позвонил мне и сказал, что наш план не сработает, - вспомнил Блаттер. - Он был приглашен во дворец президента Саркози, который только что обедал с наследным принцем Катара. Саркози сказал Платини: "Посмотрите, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет выбираться хозяин чемпионата мира". Разумеется, речь шла и о деньгах. Шесть месяцев спустя Катар купил у французов истребители за $14,6 млрд".

Блаттер рассказал и о забавном диалоге с Платини по поводу решения президента УЕФА выступить на конгрессе в пользу Катара. По словам бывшего главы ФИФА, Платини спросил его, как бы сам Блаттер поступил, если бы к нему обратился президент его страны. Блаттер ответил, что этот вопрос не приходил ему в голову, поскольку в Швейцарии нет президента.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 гг. Платини руководил УЕФА с 2007 по 2016 гг. Оба чиновника были фигурантами судебного расследования по поводу санкционированного Блаттером крупного денежного перевода - 2 млн швейцарских франков (почти $2 млн) - на имя Платини. По итогам слушаний в июле 2022 г. швейцарский суд вынес оправдательный приговор по делу обоих чиновников. Изначально им грозило до пяти лет тюремного заключения.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 г. Это первый в истории ЧМ, который проводится в конце, а не середине года. США вместе с Канадой и Мексикой примут ЧМ-2026. Состав участников мирового первенства вырастет с 32 до 48.

Со стороны bmpd укажем, что на самом деле Катар подписал контракт на приобретение 24 французских истребителей Dassault Rafale (18 одноместных Rafale EQ и шести двухместных Rafale DQ), с опционом еще на 12 самолетов, в мае 2015 года , то есть уже при следующем президенте Франции Франсуа Олланде. Общая стоимость контракта на 24 Rafale, включая техническую и сервисную поддержку, обучение, и поставки вооружения (ракет "воздух-воздух" средней дальности MICA IR и MICA EM и большой дальности Meteor, крылатых ракет большой дальности SCALP-EG и управляемых бомб GBU и AASM) составляла 6,3 млрд евро. В декабре 2017 года было подписано соглашение о переводе в твердый контракт опциона на поставку ВВС Катара 12 истребителей Dassault Rafale в дополнение к 24 самолетам Rafale, заказанным в 2015 году. Поставки всех 36 истребителей Rafale Катару были произведены с 2019 по 2022 годы.

Зепп Блаттер, бывший президентом Международной федерации футбола (ФИФА) с 1998 по 2015 годы (с) Urs Jaudas / Tages Anzeiger