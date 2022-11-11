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Военное обозрение

Глава МИД Швеции: В Стокгольме не знают, кто взорвал газопроводы «Северный поток»

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Источник изображения: topwar.ru

В Стокгольме не знают, кто взорвал «Северные потоки» – два российских газопровода, проложенных по дну Балтийского моря. Шведским властям пока не известны те, кто совершил данную диверсию.

Такое заявление сделал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём на совместной пресс-конференции в Берлине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Чиновник заявил, что руководство этой скандинавской страны считает случившееся диверсией и не исключает каких-либо сценариев. Именно такой позиции придерживаются шведская разведка и прокуратура. При этом Стокгольм избегает любых спекуляций на данную тему.

На данный момент мы не знаем, кто несет ответственность за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев

- выразил Билльстрём позицию шведских властей.

Диверсия на российских газопроводах произошла 26 сентября в районе датского острова Борнхольм. Оператор, компания Nord Stream, зафиксировал утечки сразу на нескольких нитках магистрали. Вскоре выяснилось, что авария была вызвана намеренным подрывом труб. В компании после оценки степени повреждений назвали их «беспрецедентными».

Источник изображения: topwar.ru

ФРГ, Швеция и Дания сразу после происшествия приступили к его расследованию, осуществляя его не совместно, а независимо друг от друга. Россию допустили расследовать данный теракт только в конце октября.

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Страны
Германия
Дания
Россия
Швеция
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