МИД Узбекистана указал послу Украины на недопустимость фейков вокруг поставок в Россию

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что Узбекистан и Казахстан продают России американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Узбекистана указало послу Украины в республике Николаю Дорошенко на недопустимость распространения Киевом информации о якобы имеющих место поставках продукции двойного назначения в Россию.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Узбекистан и Казахстан продают России американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет, и таким образом помогают Москве обходить санкции.

"До посла Украины доведена серьезная озабоченность в связи с распространенным в средствах массовой информации необоснованным заявлением представителя Министерства обороны Украины о якобы [имеющих место] поставках продукции двойного назначения в обход действующих санкционных ограничений. Подчеркнута недопустимость распространения украинской стороной недостоверных сведений в СМИ, касающихся Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Узбекистана.

При этом в ведомстве отметили, что готовы изучить интересующие Киев вопросы и представить объективную информацию при поступлении официальных обращений от Украины. "В свою очередь посол Н. Дорошенко заверил, что оперативно доведет озабоченность узбекской стороны и итоги состоявшейся встречи до руководства Министерства иностранных дел Украины", - добавили в МИД Узбекистана.

Это не первый раз, когда на Украине заявляют о поставках военной продукции из стран Центральной Азии в Россию. Ранее в украинских СМИ появились обвинения в адрес Узбекистана в сборке иранских беспилотников, которые потом применяются на Украине. В МИД Узбекистана опровергли это утверждение.