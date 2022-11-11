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Военное обозрение

Российские войска возводят оборонительные укрепления на севере Крыма

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия возводит укрепления на границе Крыма, линии окопов обнаружились на спутниковых снимках американской компании Planet Lab. Западные эксперты связывают это с перегруппировкой российских войск и отходом на левый берег Днепра.

На снимки обратил внимание так называемый OSINT-специалист Бенджамин Питтет, собирающий разведданные из открытых источников. По его словам, российская армия возводит новые и восстанавливает старые линии обороны. Как пример он приводит ряд спутниковых снимков от Planet Lab, показывающих рытье траншей в районе Армянска и Чонгара.

Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма

- сообщил Питтет.

Источник изображения: topwar.ru

Западные аналитики предполагают, что таким образом командование российской армии "перестраховывается", подготавливая запасные линии обороны на "всякий случай", потому что предсказать как будет развиваться ситуация в будущем предсказать никто не может. Роются не только новые траншеи, но и восстанавливаются старые, которые копали подразделения ВСУ в ожидании наступления российских войск со стороны Крыма. Причем работы начались не сегодня, первые снимки датированы началом октября этого года.

Однако укрепления возводятся не только на границе Херсонской области с Крымом, российские войска укрепляют весь левый берег Днепра, новые фортификационные сооружения видны по всей территории региона. По словам все того же OSINT-специалиста, "русские строят крепость".

О перегруппировке войск с отходом на левый берег Днепра командующий СВО генерал Суровикин объявил в среду, 9 ноября, но решение об этом было принято гораздо раньше, судя по подготовительным работам.

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