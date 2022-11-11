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Известия.ru

Военный эксперт объяснил отказ США направить Украине беспилотники Gray Eagle

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Источник изображения: Фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive/Cpl. William Chockey

Военный эксперт Леонков: США отказались направить Украине беспилотники Gray Eagle из-за боязни российской ПВО

Военный эксперт Алексей Леонков 10 ноября рассказал «Известиям», почему США отказались направлять Украине высокотехнологичные беспилотники MQ-1C Gray Eagle.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы конгрессменов.

«Это разведывательно-ударный беспилотник тяжелого класса, он может нести авиационное вооружение — либо бомба, либо управляемые ракеты класса «воздух – земля». У него достаточно большой радиус действия — более 2 тыс. км, может долго находиться в воздухе — порядка 36 часов», — сказал Леонков.

По его мнению, Вашингтон отказывается посылать Gray Eagle на Украину, потому что российские средства противовоздушной обороны хорошо действуют.

«Если посмотреть на статистику сбитых беспилотников, то большая часть сбитых БПЛА — ударные. Поэтому поставить БПЛА, который не сбивался раньше, — «Серый орел» (Gray Eagle. — Ред.) был жнецом смерти в Афганистане — это означает развенчать его историю. Есть гораздо более дешевые варианты — они их находят — французские, немецкие, польские беспилотники», — добавил эксперт.

О том, что Киев запросил у США поставку беспилотников MQ-1C Gray Eagle, сообщалось еще 22 июля. При этом Вашингтон колебался в своем окончательном решении по этому поводу, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками.

9 ноября американский лидер Джо Байден заявил, что США не будут втянуты в конфликт на Украине, чтобы не спровоцировать начало третьей мировой войны. Политик подчеркнул, что его просили обеспечить безопасность воздушного пространства над Украиной при помощи американской авиации, а также ракет дальнего радиуса действия. Президент Украины Владимир Зеленский много о чем просил, но получил отказ, указал Байден.


Западные страны увеличили финансирование и отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Афганистан
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Украина
Продукция
MQ-1 Predator
Проекты
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