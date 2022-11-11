Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто: мы не обсуждаем поставки ракет Украине

Министр обороны Италии Крозетто: Рим не готовит новые поставки оружия Киеву

Рим не готовит новых поставок оружия Киеву, но не исключает их, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью Il Messaggero. При этом он подчеркнул, что единственный правильный путь к достижению мира – это переговоры.

Альберто Джентили (Alberto Gentili)

Il Messaggero: Сегодня Вы должны встретиться с генсеком НАТО Столтенбергом. Вы планируете подтвердить оказание военной поддержки Украине?

Гвидо Крозетто (Guido Crosetto): Поскольку правительство только приступило к работе, мы с Мелони выразим Столтенбергу позицию Италии в отношении НАТО. Мы планируем подчеркнуть, что будем следовать той линии, которой наша страна придерживалась последние 70 лет: уверенная приверженность Североатлантическому альянсу, уверенная беспрекословная поддержка западной коалиции, которая помогает Украине. Рим отнесётся с уважением ко всем решениям, которые будут приняты вместе с нашими союзниками. Именно так поступали предыдущие правительства.

— После того, как Вы провели переговоры со своим американским коллегой Остином, в СМИ просочилась информация о том, что Италия готова предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. Это правда?

— Не знаю, что там просочилось. Я уже несколько дней читаю в газетах о том, что мы должны отправить на Украину, а также о ракетах, шестых указах. Потом, правда, в 7.30 утра я прихожу в Министерство обороны, в котором я работаю не вахтёром, а всё-таки министром, и никакой шестой указ мы не готовим и никакие отправки ракет Киеву мы не обсуждаем. Не исключаю принятия в будущем новых мер или же обсуждений в НАТО и ЕС по поводу дальнейшей военной помощи Украине, но последние недели мы говорили о подготовке вооружённых сил, экономической поддержке, фондах для восстановления разрушенных гражданских инфраструктур. Сейчас, правда, мы завершаем поставки военной помощи, обещанной предыдущим правительством, в том числе и с согласия пацифиста Конте (Джузеппе Конте, председатель популистского "Движения 5 звёзд" – прим. ИноСМИ).

— То есть вы хотите повременить с шестым указом, прислушаться к призывам Сальвини и Берлускони, которые выступают против дальнейшей военной поддержки Украины?

— Я не оттягиваю время, потому что никто не может у нас его отнять. Когда будет оформлен запрос, если, конечно, он будет оформлен, мы спокойно всё решим. Тогда и поговорим. И мы будем следовать процедурам, которые были одобрены при правительстве Драги: в период до 31 декабря мы можем принять решение о военных поставках в парламенте, но без обсуждений. Тем не менее на политическом уровне может быть принято такое решение, которое позволит установить другие процедуры. Но не я один решаю.

— Когда в следующем году парламент должен будет принять решение относительно поставок очередной партии оружия Киеву, Вы не боитесь, что "Лига" и "Вперёд, Италия" скажут "нет"?

— Не знаю, потребуется ли подобное решение в январе или феврале, но уже сейчас могу Вам сказать, что меня не пугает ничьё несогласие. "Лига" и "Вперёд, Италия" смогут повести себя ответственно, и они будут привержены своей позиции, которая совпадает с позицией премьера Мелони в плане гарантированной поддержки обороны Украины.

— Многие считают, что снабжать Киев оружием — это значит отказаться от мира. Вы что думаете?

— Я Вам скажу, что мир и диалог были необходимы с самого начала конфликта. Думаю, что главная цель — остановить нынешнее противостояние, сесть за стол переговоров, определить вопросы и достичь мира. Проблема в том, как к этому прийти. Необходимо найти правильный и осуществимый путь. Ясное дело, одними заявлениями о намерениях не обойтись.

Интервью публикуется в сокращении. — Прим. ИноСМИ.